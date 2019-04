Pardubice jsou po třetině baráže suverénní. ‚Hrajeme perfektně, plníme úkoly,‘ chválí tým brankář Kacetl

Hokejová baráž má za sebou čtyři zápasy, každý z týmů mohl vybojovat 12 bodů. Povedlo se to Pardubicím, což po jejich hodně nepovedené extraligové sezoně čekal asi málokdo. Ostatní týmy mezi sebou dělí pár bodů. Start měli Pardubičtí doslova raketový, ale kdo by čekal z kabiny vzletné fráze a euforii, tak by se mýlil. Pardubice 16:20 6. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pardubický brankář Ondřej Kacetl slaví další výhru svého týmu | Zdroj: ČTK

Pardubice prohrály v součtu základní části a skupiny play-out celkem 45 zápasů, v tabulce skončily suverénně poslední. V tomto rozpoložení tým vstupoval do baráže a čekalo se, jak se s tím Dynamo popasuje. Po čtyřech zápasech je suverénní, neztratilo ještě ani bod při skóre 21:2 - start do bojů o záchranu jako ze snu. Obrat ve hře Východočechů si těžko vysvětluje i brankář Ondřej Kacetl.

„Kdybychom měli vysvětlení, tak takhle hrajeme už dávno v sezoně. Myslím ale, že hrajeme perfektně, plníme úkoly a padají nám góly. Nechci říct, že se tolik nenadřeme, ale vše cpeme do brány,“ popsal Radiožurnálu Kacetl.

Kladno i díky Jágrovu gólu porazilo Motor. Pardubice rozdrtily Chomutov a jsou nadále stoprocentní Číst článek

Východočechům pomohlo první, druhé i každé další vítězství. Hlava se uvolňovala víc a víc a tým našel tolik postrádanou věc – sebevědomí. Nešlo to ale samo, řadu věcí si musela kabina vyjasnit před startem baráže a každý musel začít u sebe. Potvrzuje to i pardubický útočník Jan Mandát:

„Každý si sáhl do svědomí a teď víme, o co hrajeme. Semkli jsme se jako jeden tým a je jedno, jestli je tu hráč z Pardubic nebo ze Švédska, ale všichni šlapeme za Dynamo, a to je ten hlavní úkol tady toho všeho.“

V posledním zatím odehraném zápase porazily Pardubice Chomutov 7:0. A na hře týmu bylo vidět několik změn oproti nepovedené základní části. Třeba to, že i když první třetina nebyla zdaleka ideální, tak nikdo nepanikařil a mužstvo dál hrálo trpělivě podle pokynů s tím, že se to zlepší. A to se také stalo.

Na ledě byl vidět obrovský rozdíl mezi skoro létajícími Pardubicemi a trápícím se Chomutovem, který třikrát za sebou prohrál a v posledních dvou duelech dal jen jedinou branku. Piráti tak bijí na poplach, protože času je hodně málo.

Jasný plán: osm výher

„Momentálně jsme v situaci, kdy vlastně vůbec nevíme, od čeho se odrazit, protože nám nefunguje vůbec nic. Zaostáváme v kondici, v síle, v herních věcech a máme z toho zamotanou hlavu. Nesmíme panikařit, musíme hráče podržet a musíme něco vymyslet tak, abychom byli konkurenceschopní a ještě zabojovali a pokusili se tu baráž uhrát,“ řekl po vysoké porážce asistent chomutovského trenéra Jan Šťastný.

Začali jsme hrát jinak než předtím, vysvětluje Kloz skvělý pardubický vstup do baráže Číst článek

Chomutov tak musí urychleně najít řešení jak z krize ven. Pardubice nic takového řešit nemusejí, ale i tam se musí mít na pozoru.

„Dvanáct bodů je hezkých, ale baráž ještě nikdo s tímto výsledkem nevyhrál. Ještě nám chybí hodně vítězství, abychom to zvládli,“ ví Ondřej Kacetl.

A že by 12 bodů znamenalo, že se může trochu polevit, o tom nechce slyšet ani asistent trenéra Pardubic Richard Král.

„Tohle si vůbec nepřipouštíme, máme jasný plán – osm vyhraných zápasů. Čtyři už máme, čtyři nám ještě chybí, takže to, co jsme říkali po prvním, druhém i třetím zápase, říkáme i teď. Soustředíme se na neděli a chceme uspět v Budějovicích,“ nespekuluje Král.

Před pardubickými trenéry je teď jasný úkol. Nemusí řešit jak zvýšit produktivitu, zlepšit obranu nebo zefektivnit přesilovky. Nejdůležitější je udržet hráče nohama pevně na zemi.