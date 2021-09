Dynamo Pardubice jde do sezony s velkými ambicemi. ‚Chceme být v tabulce nejvýš,‘ vyhlašuje Salfický

Nový ročník hokejové extraligy začíná už za pět dnů. S velkým očekáváním do něj půjdou Pardubice, které výrazně posílily a chtějí co nejvíc vylepšit své poslední umístění – šestou příčku. Východočeši jdou do sezony s pokorou, ale na druhou stranu dodávají, že chtějí bojovat o nejvyšší příčky. Pardubice 10:53 6. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sportovní ředitel pardubických hokejistů Dušan Salfický | Foto: Radek Kalhous | Zdroj: Profimedia

Po příchodu nového většinového majitele se toho v Pardubicích hodně změnilo. V minulém ročníku po dobré přípravě a špatném začátku skončili trenéři a přišel nový realizační tým. Ten dotáhl mužstvo na šesté místo. Teď mají Pardubičtí ambice být ještě výše a nebojí se vyslovit i to, že by rádi zvedli nad hlavu mistrovský pohár.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Týmy do nového ročníku extraligy půjdou s různými ambicemi. S těmi nejvyššími do nich míří Pardubice

„Určitě máme vyšší ambice, směřovalo k tomu posílení týmu. Pracujete s lidským faktorem, sezona může být dlouhá, může přinést cokoliv, nicméně ambice jsou. Proč bych říkal, že chceme být třetí, když to chceme vyhrát. Takhle nějak přemýšlíme, nejsme skromnější, protože chceme vyhrát, chceme být v tabulce nejvýš, ale minimálně bychom si chtěli něco pověsit na krk,“ popisuje pro Radiožurnál sportovní ředitel pardubických hokejistů Dušan Salfický.

Pardubičtí do nové sezony výrazně posílili, sázeli hlavně na kvalitu a ta do Dynama přišla. Salfický ale říká, že rozhodně není pravdou, že by někoho přepláceli a chtěli získat za každou cenu.

‚Cesta byla spletitá, ale skončilo to pohárem v Písku.‘ Obránce Rutta přivezl Stanley Cup na jih Čech Číst článek

„Co jsme si tu mohli dovolit před třemi lety, tady teď není. Všichni kluci přišli za normálních ekonomických podmínek. Zaznamenal jsem nějaké ohlasy, že jsme je přepláceli, ale můžu uklidnit, že to není pravda. Kluci šli do Pardubic za kvalitou a tradicí a cítili, že je tady teď hlad po hokeji, buduje se tu něco nového a chtěli u toho být. Ekonomika není nijak přemrštěná,“ doplňuje Salfický.

I když ambice mohou být vysoké, vše bude záležet na tom, jak se vydaří start do soutěže. Pardubičtí mají jasno o tom, kde by chtěli po začátku být.

„Chtěl bych vidět plný stadion lidí, aby si to kluci užili před lidmi, aby se každému individuálně dařilo. Když se budeme na startu pohybovat do první čtyřky, budu spokojený,“ říká k ambicím pardubických hokejistů jejich sportovní ředitel Dušan Salfický.

Před blížícím se startem nového ročníku byl hostem pořadu Hokej speciál Český rozhlas Pardubice sportovní ředitel Dušan Salfický.

Mluvil mimo jiné o přípravě na novou sezonu a cílech Dynama.https://t.co/ZMNZ335gv4 — HC DYNAMO PARDUBICE (@HCPCE) September 5, 2021