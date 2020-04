‚Přišel silný partner.‘ V Pardubicích se rýsuje nový majitel hokejového klubu, podnikatel Petr Dědek

Pardubičtí zastupitelé znovu na svém zasedání řešili hokejový klub. Jedním z bodů jednání bylo rozhodnutí mezi dvěma zájemci, kteří usilovali o vstup do klubu. Své nabídky městu dali podnikatelé Petr Dědek a Vladimír Pitter. Nakonec v hlasování zvítězil jasně Petr Dědek, pro jehož nabídku se vyslovilo 24 z 35 zastupitelů. Pokud půjde vše podle plánu, novým většinovým majitelem by se mohl stát do měsíce. Pardubice 9:47 30. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podnikatel Petr Dědek | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Na otevřené zasedání přišlo asi padesát pardubických fanoušků, kteří poslouchali víc než hodinovou debatu zastupitelů. Když někdo z nich promluvil o tom, proč chce podpořit Petra Dědka, ozval se potlesk.

Do NHL míří další Čech. Hokejový útočník Zohorna podepsal roční smlouvu s Pittsburghem Číst článek

Pak došlo na hlasování, zastupitelé vybírali ze dvou nabídek a nakonec vedoucí odboru kanceláře primátora Radim Jelínek oznámil výsledky. Vítězem se stal Petr Dědek a získal tak exkluzivitu a město s ním bude dál jednat. S rozhodnutím zastupitelstva byl spokojený i primátor Martin Charvát (ANO).

„Po dobu 15 let nabízí skoro 250 milionů korun, a to je to, co dnes v hokeji chybí všem akcionářům – financování. Hokej není výdělečný podnik a jsem rád, že takhle silný partner přišel. Má zkušenost se sportem, s hokejem a doufám, že jednání dojdou k dobrému výsledku a zhruba za měsíc se sejdeme na zastupitelstvu, schválíme finální dokumenty a budeme moci mít silného většinového partnera,“ řekl Radiožurnálu primátor.

'Rozpolcenost názorů'

Volbu přivítal i sportovní manažer pardubických hokejistů a zastupitel za ANO Dušan Salfický. Podle něj klub potřebuje silného a hlavně jednoho majitele:

Hokejový útočník Vladimír Růžička mladší opouští po jediné sezoně Spartu Číst článek

„Každá společnost se lépe řídí, když má jasného vůdce. Na našem klubu byla v poslední době vidět rozpolcenost názorů, jak a kam klub vést. Věřím, že budeme mít jednoho majitele, který bude mít jeden názor, jak klub vést, a jeden směr, kam by měl klub putovat. To hokeji jen prospěje.“

A v lepší budoucnost pardubického hokeje věří i bývalý vynikající útočník Vladimír Martinec:

„Měl by to být spolehlivý partner a spolehlivý majitel. Už letos pomohl po Vánocích, kdy klub dofinancoval, sehnal některé hráče. Měla by to být záruka, že se vrátíme tam, kam patříme,“ doufá v lepší zítřky Martinec.