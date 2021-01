Vítězná série pardubických hokejistů skončila. ‚Rozhodly přesilovky,‘ hodnotí zápas s Hradcem trenér

Dlouhá úspěšná série osmi vítězství pro pardubický hokejový tým skončila při východočeském derby. Na ledě hradeckého rivala Dynamo dvakrát dotáhlo náskok soupeře, ale nakonec extraligový duel těsně prohrálo 2:3. Hradec Králové 10:55 4. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dlouhá úspěšná série osmi vítězství pro pardubický hokejový tým skončila při východočeském derby. Na ledě hradeckého rivala Dynamo dvakrát dotáhlo náskok soupeře, ale nakonec extraligový duel těsně prohrálo 2:3 | Foto: David Taneček | Zdroj: ČTK

Pardubičtí vstoupili do utkání velmi aktivně a domácího brankáře Marka Mazance zasypali několika nebezpečnými střelami. Ke změně skóre to ale nevedlo. S aktivním začátkem lakonicky souhlasil také obránce Marek Ďaloga: „Měli, ale body nám nepřinesl.“

Svěřenci Richarda Krále byli především v první polovině utkání aktivnější, ovšem v některých momentech jim hradečtí zatápěli rychlými protiútoky. „Hradec má tyhle typy hráčů. Vím, že má polovinu útočníků rakety, takže na to jsme byli připravení. Samozřejmě, že je to nepříjemné, hlavně v oslabení, kdy jsou schopní vystartovat dopředu,“ popsal Radiožurnálu trenér Král.

Jedním z rychlonohých hráčů v hradeckém dresu je také Francouz Jordann Perret a byl to právě bývalý pardubický útočník, který dostal při vlastním oslabení domácí tým do vedení. I když Robert Kousal našel gólovou odpověď, Hradci pomohly speciální formace. Udeřil totiž dvakrát v přesilovce.

To viděl jako klíčový rozdíl mezi oběma týmy i trenér Král: „Myslím si, že to bylo vyrovnané bojovné utkání. Rozhodly přesilovky, kde jsme v naší přesilovce dostali gól, kde nám ujel Jordann. Naopak Hradec dvě využil – jednou jsme nestačili vystřídat a bylo z toho přečíslení, podruhé blbé postavení, mezi kruhy jsme tam nechali volného hráče.“

Jinak byl ale pardubický kouč s kvalitou derby spokojen. „Mělo to náboj, mělo to grády, byly tam osobní souboje. Myslím, že to byl slušný zápas,“ hodnotil.

Hodně netradiční ale byla během východočeského derby atmosféra. Bez tisícovek fanoušků to prostě nebylo ono. Asi nejvíc to bylo patrné, když po jednom z gólů vypadla i hudba a stadionem se ozývaly jen údery holí o mantinel jako při zápasech mládežníků.

„Samozřejmě je to obrovská škoda. Kdyby mohli být fanoušci, tak by tady mohla být pekelná atmosféra. Pro hráče by to samozřejmě bylo o něčem jiném,“ myslí si Král.

Jeho svěřenci byli z porážky v derby hodně zklamaní. Náladu si ale mohou vylepšit už v úterý, kdy na svém ledě přivítají Mladou Boleslav.