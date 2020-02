Pardubice se díky výhře nad Kladnem přiblížily záchraně. ‚Určitě ještě není hotovo,‘ myslí si Vondrka

Hokejisté Pardubic udělali výrazný krok k udržení se v extralize i pro příští sezónu. V souboji dvou posledních týmů tabulky zvítězilo Dynamo na Kladně přesvědčivě 5:2 a po utkání mohli slavit se svými fanoušky. V kabině Kladna ale bylo ticho. Kladno 8:54 22. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejisté Pardubic udělali výrazný krok k udržení se v extralize i pro příští sezónu | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

Pardubičtí fanoušci slavili už čtvrtou výhru svého týmu v řadě. Ta proti Kladnu byla nejcennější. Dlouho dopředu bylo jasné, že tenhle zápas bude pro konečné účtování základní části hodně důležitý.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Dvě kabiny dělilo od sebe pár desítek metrů, ale nálada v nich byla od sebe hodně vzdálená. Více si poslechněte v reportáži Petra Kadeřábka

„Měli jsme stejně bodů. Do závěrečných bojů mám pocit, že máme lepší vzájemný zápas. O to šlo. Jsem strašně rád, že jsme to zvládli,“ popsal Radiožurnálu Vondrka.

Na otázku, jestli už je rozhodnuto, Vondrka odpověděl: „Určitě ne. Čeká nás ještě pět zápasů. Tam se může stát cokoliv. Určitě nic nekončí a je krásné, že jsme to vyhráli. Můžeme se teď radovat a v neděli to vypukne znova – další boj o další body.“

Poté odešel do slavící kabiny. Přes šířku kluziště, v kabině Kladna se rozhodně neslavilo. Panovalo hrobové ticho. Nebyl slyšet ani žádný burcující projev.

„Myslím, že toho mluvení už bylo dost. Tady už to není o mluvení, tady už je to o tom plnit věci na sto procent. Už se ani nic nenatrénuje. Musíme jen dát hlavy do pořádku a hrát jako jeden mančaft. Třeba to zvládneme. Už je to na hraně,“ popsal obránce Rytířů Michal Barinka.

Na hraně to určitě je. Kladno prohrálo desátý zápas za sebou a pět kol před koncem základní části je poslední. S dvoubodovou ztrátou na Litvínov, ten má ale zápas k dobru a tak už Kladno nemá záchranu extraligy pouze ve svých rukou.

TELH (PLATNÉ K 22. 2. 2020) Tým Z V VP PP P Skóre B 1. Liberec 46 27 5 2 12 162:115 93 2. Sparta 48 20 12 1 15 162:137 85 3. Mladá Boleslav 47 21 7 6 13 140:114 83 4. Plzeň 46 24 2 7 13 145:123 83 5. Třinec 47 24 3 4 16 150:120 82 6. Kometa Brno 46 19 5 6 16 130:140 73 7. K. Vary 47 16 8 4 19 158:142 68 8. Olomouc 47 17 5 6 19 109:121 67 9. Mountfield HK 46 17 5 5 19 115:118 66 10. Zlín 46 18 3 4 21 139:131 64 11. Vítkovice 48 13 8 4 23 122:161 59 12. Dynamo 47 13 3 9 22 111:151 54 13. Litvínov 46 13 3 8 22 131:157 53 14. Kladno 47 13 3 6 25 114:158 51