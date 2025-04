První půlku zápasu jsme to nebyli my, litoval pardubický Kousal . Do Brna jedeme vyhrát, burcuje

Hokejový útočník Robert Kousal věří, že Pardubice v neděli vyhrají na ledě Brna a vynutí si rozhodující sedmý zápas finále play-off. V rozhovoru s novináři po porážce 2:4, po které má Kometa mistrovský mečbol, uvedl, že Dynamo musí příště hrát jako v pátek ve třetí třetině, kdy dokázalo snížit z 0:3 na 2:3. Pardubice 22:40 25. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Robert Kousal | Foto: Pavel Paprskář | Zdroj: ČTK

I v první části přitom Východočeši nehráli špatně, byli výrazně střelecky aktivnější, ale nedokázali překonat Michala Postavu. Hosté naopak skórovali z první vážnější akce.

„Na začátku jsme měli nějaké šance, škoda, že jsme je nevyužili. Mohlo to vypadat jinak. Góly Brna nás trochu dostaly dolů, bylo tam celkově dost nepřesností. První půlku zápasu jsme to nebyli my,“ řekl Kousal.

Pardubičtí hráči v první třetině vyslali na Postavu 18 střel, nevyužili ale ani dlouhou přesilovku pět na tři.

„Je to těžké na psychiku, bylo tam dost šancí i takových pološancí. Bohužel se nám to odráželo jinam. Dostane vás to dolů, ale od toho jsme tým, abychom se zase zvedli,“ podotkl čtyřiatřicetiletý útočník.

Domácí se prosadili až ve třetí části a vše odstartovala trefa Roberta Kousala v přesilovce.

„Začali jsme se zvedat, třetí třetina už byla dobrá. Dotahovali jsme a jen škoda, že jsme nestihli i třetí (gól). Myslím, že jsme byli blízko. Takhle jsme ale měli hrát už od začátku,“ litoval Kousal.

Podobně teď ale chtějí Východočeši hrát v Brně. „Na tom musíme stavět do dalšího zápasu. Jedeme tam vyhrát. Máme dost kvalitní tým, abychom dostali sérii ještě zpátky do Pardubic. Všichni jsme si řekli, že se tak musíme nastavit a jet do Brna vyhrát. Nic jiného nezbývá,“ dodal Kousal odhodlaně.