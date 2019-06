Hokejisty Pardubic posílil Kanaďan Locke. Před dvěma sezónami byl nejproduktivnějším hráčem EBEL

Kanadský útočník Corey Locke, který uplynulé dvě sezony působil v Linci, posílil hokejisty Pardubic. Nejproduktivnější hráč EBEL ze sezony 2016/17 v dresu Villachu má zkušenosti i z NHL, kde sehrál za Montreal, New York Rangers a Ottawu dohromady devět utkání a připsal si jednu asistenci. Pardubice 12:48 24. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kanadský útočník Corey Locke (na sníku v roce 2010 v dresu Ottawy) posílil hokejisty Pardubic | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Corey je klasický centr, kterých je na hráčském trhu nedostatek. V minulých sezonách se jevil výborně bodově, dostali jsme na něj velmi dobré reference, viděli jsme jej v pár utkáních,“ uvedl v tiskové zprávě sportovní manažer Pardubic Jaromír Kverka a doplnil, že klub pracuje na dalších příchodech.

Pětatřicetiletý Locke za poslední tři roky v EBEL nasbíral ve 176 utkáních 209 bodů za 48 branek a 161 asistencí. Produktivitu už vyhrál v letech 2003 a 2004 v juniorské OHL v dresu celku Ottawa 67's, přičemž v ročníku 2002/03 si připsal v 66 utkáních 151 bodů, což je devátý nejlepší výkon v historii soutěže.

V roce 2003 jej draftoval ve čtvrtém kole na 113. pozici Montreal, ale do NHL se Locke naplno neprosadil. Hrál v AHL na farmách v Hamiltonu, Houstonu, Hartfordu, Binghamtonu, Chicagu Wolves a Abbotsfordu. V letech 2007 a 2011 získal Calder Cup.

Do Evropy zamířil poprvé v roce 2012 do TPS Turku a ročník 2012/13 dohrál v Německu, kde s Eisbären Berlín získal titul. Na rok se vrátil ještě do AHL a následně působil v Norimberku, odkud odešel do Vispu do druhé nejvyšší švýcarské ligy.

„Už se nemohu dočkat, až dorazím do Pardubic a začneme sezonu. Je pro mě ctí hrát za tradiční hokejové město v Česku, kde působili slavní hráči jako Dominik Hašek, Milan Hejduk nebo Aleš Hemský,“ prohlásil Locke.