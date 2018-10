Vítězná premiéra u Dynama. Břetislav Kopřiva dovedl Pardubice k vítězství ve východočeském derby

Hokejisté Pardubic nejeli k utkání 13. kola extraligy do Hradce Králové v ideálním rozpoložení. Po čtyřech porážkách v řadě a domácím debaklu s nováčkem z Karlových Varů od nich nikdo moc nečekal, jenže z toho nakonec byla překvapivá výhra 6:4. A přitom zdá se stačilo málo, vyměnit příslovečné staré koště za nové. Hradec Králové 8:10 27. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejisté Pardubic slaví výhru ve východočeském derby nad Hradcem Králové | Foto: David Taneček | Zdroj: ČTK

V týdnu nahradil odvolaného Miloše Holaně Břetislav Kopřiva a z kabiny vymetl splín a depresi. V Hradci Králové nastoupil tým odhodlaný rvát se o úspěch, tým, který dokázal bruslit celých šedesát minut s plným nasazením.

„Není to jenom trenérem. Myslím si, že Miloš byl taky důsledný pracovitý člověk. Povedl se nám vstup do zápasu, dali jsme branky a ono to všechno souvisí. Kdyby nám dali dva góly, tak kdo ví, jak by to dopadlo. Chvílemi byli jak lavina, mají výborné hráče,“ komentoval svou premiéru Kopřiva.

Hradec skutečně má výborné hráče, ale především v první polovině zápasu je zadáci Dynama moc do šancí nepouštěli. Ocenil to i gólman Ondřej Kacetl, který si v některých minulých zápasech připadal za děravou obranou jemně řečeno hloupě.

„Velkou změnu vidím v tom, že jsme bruslili. Chodili jsme po těch hráčích, napadali jsme je. Vraceli jsme se chytře,“ popisoval Kacetl.

A šlo to i dopředu. Dynamu spadlo do branky šest puků ze dvaadvaceti střel, dosud vynikající Maxwell v brance Hradce si připsal jen osmašedesátiprocentní úspěšnost zákroků.

'Doufám, že si toho vítězství budeme vážit'

Na druhé straně Mountfield vypálil víc než čtyřicetkrát, jenže to bylo málo platné. I proto, že obraz hry v některých momentech přeci jen zvedal směrem k pardubické střídačce varovný prst, nechce zkušený útočník Tomáš Rolinek výsledek přeceňovat.

„Teď se nám ten zápas povedl, ale nikdo nebudeme létat v oblacích. Máme teď dva zápasy venku, nejbližší teď ve Vítkovicích. Jen tvrdá práce nás dožene k výsledkům. Doufám, že tam bude pokora a že si toho vítězství budeme vážit,“ věří pardubický kapitán.

Dynamo zůstává v tabulce třetí od konce, ale najednou je jen tři body za desítkou. A nálada po derby naznačovala, že Pardubice budou chtít v dalších kolech ještě výš.