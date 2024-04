Podchytili jsme to a vletěli na ně, těšila pardubického Kousala třetí výhra v sérii nad Litvínovem

Hokejisté Pardubic v semifinále play-off extraligy potřetí porazili Litvínov. Tentokrát triumfovali na jeho ledě 3:2. V sérii se Pardubice ujaly vedení 3:0 na zápasy a jedna výhra jim chybí k postupu do finále. O osudu třetího utkání rozhodla už úvodní třetina, ve které Východočeši jednoznačně dominovali. Pardubice 7:58 5. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Robert Kousal z Pardubic | Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia

Prvních dvacet minut bylo jasně v režii Pardubic. Dvakrát skórovaly a na střely na branku vyhrály 17:1.

„Chystali jsme se na to, že na nás budou chtít vletět na hřišti doma, ale podchytili jsme si to a vletěli my na ně,“ pochvaloval si útočník Dynama Robert Kousal, jakým způsobem jeho tým soupeře přehrál.

Mizerný start do možná klíčového utkání série si nedokázal vysvětlit litvínovský křídelník Nicolas Hlava.

„Řekli jsme si, že začátek musíme mít dobrý a to jsme neměli. Bylo to takové mrtvé a je to jen naše chyba. Jestli jsme byli ustrašení, vůbec jsme prostě nehráli dobře prvních dvacet minut. Občas si to zbytečně komplikujeme, ale na druhou stranu, když můžeme puk podržet, tak ho odpálíme. Občas máme špatné rozhodnutí a je potřeba zlepšit úplně všechno, jestli chceme vyhrát zápas,“ mrzelo Hlavu.

Odvaha realizačního týmu @hcverva! Chemici hráli čtyři a půl minuty před koncem v šesti. Takhle svým prvním gólem v play off snížil Ondřej Kaše! #TELH | #momentyplayoff | #zatitulem pic.twitter.com/CtEVPnRO0u — Tipsport extraliga (@telhcz) April 4, 2024

Litvínovský výkon se postupem zápasu zlepšoval, gradoval v poslední části. Severočechy nastartoval gól na 1:3. Při hře bez brankáře pak čtyři minuty před koncem dokonce snížili na rozdíl jediné trefy.

„Dvě, dvě a půl třetiny super. Poslední třetinu hráli vabank, spadly jim tam dva góly. Trochu to bylo pasivnější, než jsme si představovali, ale urvali jsme to,“ komentoval po zápase Robert Kousal, který přihrál na tři pardubické góly.