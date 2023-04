Tenhle tým má charakter, burcuje před rozhodujícím duelem s Pardubicích třinecký Nestrašil

Rozhodující sedmý zápas hokejového play-off. To je vždycky událost pro fanoušky a nejspíš také pro samotné hráče. V pátek drama zažijí diváci v Pardubicích, kde se domácí utkají s Třincem.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak se hokejisté Pardubic a Třince chystají na rozhodující zápas semifinálové série play-off

„Strašně jsme si přáli tu sérii ještě vrátit do Pardubic a za to jsme rádi.“ říkal stručný, ale spokojený trenér Pardubic Radim Rulík po středeční výhře v Třinci.

Obhájci titulu mohli už slavit postup, ale Pardubice jako vítěz základní části extraligy sezonu zachránily.

„Oba mančafty do toho dají sto procent a ten lepší a šťastnější postoupí dál. Nic se nedarujeme a doufáme, že to bude svátek hokeje,“ vyhlíží sedmý duel pardubický obránce Čerešňák. Třinecký útočník Daniel Voženílek - jinak odchovanec Pardubic zůstává v klidu.

„Je to fifty fifty, pojedeme do Pardubic a oba týmy budou chtít vyhrát a budou rozhodovat detaily. Jako ostatně každý zápas. Nevím, jak k tomu přistupují oni, ale my se budeme soustředit, pojedeme tam bojovat a nechat na ledě všechno. Uvidíme, jak to dopadne.“

Třinec šestý duel doma nezvládl. Po dvou třetinách se zdálo za stavu 0:4 rozhodnuto, ale třemi góly ve třetí třetině ukázali Oceláři, že je neradno podceňovat.

„Tenhle tým má charakter a pořád si za tím půjdeme. Chtěli jsme ukázat, že na ledě necháme všechno a připravit se do příštího zápasu. Ukázat, že rozhodně není nic rozhodnutého a že pořád máme hlavy nastavené tak, že si pro to chceme jít,“ upozorňuje třinecký útočník Andrej Nestrašil.

Fanoušci pomohou

Ale před domácím publikem teď můžou sérii rozhodnout Pardubice. Obránce Peter Čerešňák věří, že domácí prostředí bude mít vliv.

„Má to vliv, samozřejmě. Pokud tam máme 10 tisíc našich fanoušků, kteří nás ženou dopředu, je to určitě výhoda. Oni budou cestovat za námi, další minus pro ně a samozřejmě domácí prostředí je domácí prostředí. Jsme rádi, že jsme v základní části hráli tak, abychom si vytvořili tu pozici, a budeme chtít před našimi fanoušky podat co nejlepší výkon.“ dodává Čerešňák.

Sedmý zápas Pardubice - Třinec začne v 17 hodin a stanice Radiožurnál Sport ho nabídne v přímém přenosu.