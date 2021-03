Datum nebo výsledek? Pardubičtí roztočili ‚centrifugu‘ a po vítězství 11:3 jsou krůček od čtvrtfinále

Pardubičtí hokejisté jsou blízko postupu do čtvrtfinále play-off hokejové extraligy. Přiblížili se k němu po rekordní výhře 11:3 nad Karlovými Vary a v sérii hrané na tři vítězství vedou už 2:0 na zápasy. O výsledku zápasu bylo rozhodnuto hodně dlouho před jeho koncem, někde kolem 23. minuty. Pardubice 7:30 12. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Druhý zápas předkola play off hokejové extraligy: HC Dynamo Pardubice - HC Energie Karlovy Vary, 11. března 2021 v Pardubicích. Zleva Robert Kousal z Pardubic a Anthony Camara z Pardubic se radují z branky | Foto: Josef Vostárek | Zdroj: ČTK

Takový zápas se jen tak nepovede. Východočeši svého soupeře doslova rozdrtili a připsali si nový rekord ve vyřazovacích bojích. Žádný tým nedokázal nastřílet v jednom zápasu 11 branek. Základ úspěchu položili pardubičtí v první třetině i díky potrestaným faulům soupeře.

„Povedly se nám využít dvě přesilovky, dostali jsme se do náskoku a od 23. minuty to víceméně bylo o tom, že se zápas dohrával,“ řekl Radiožurnálu hlavní trenér pardubických hokejistů Richard Král.

Kouč domácích ale zůstává nohama na zemi a ví, že i přes vysoké vítězství to je stejné, jako kdyby jeho tým vyhrál o jednu branku.

„Play-off se bohužel nehraje na skóre, ale jen na zápasy, takže to byl pro nás jen jeden bodíček, ale skvělý. Připravíme se na zápas a pojedeme to urvat do Varů,“ doplňuje Král.

Těžko se zápas sledoval ze střídačky karlovarskému trenérovi Martinu Pešoutovi, který měl chvílemi pocit, že se ocitl na pouti: „Bohužel jim tam napadalo všechno, co mohlo. Když se zápas lámal, tak nám bohužel nic. Měli jsme šanci na 2:2, ale pak už to byla centrifuga. Nepamatuju si, že by kdy mužstvo dostalo za pět minut šest gólů.“

Ale ani Západočeši ještě v sérii nic vzdávat nechtějí a věří, že ještě ukáží svou sílu.

„Samozřejmě se mi mluví hodně špatně, protože jsme byli my na té špatné straně, ale takové zápasy prostě jsou a musíme se do soboty oklepat, abychom byli zase nepříjemní, jako jsme byli. Myslím, že pořád jsme ještě neřekli poslední slovo,“ řekl po rekordní prohře na ledě Dynama hlavní trenér hokejistů Karlových Varů Martin Pešout.

