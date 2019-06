Pardubice hlásí příchod dalšího navrátilce, Dynamo posílil útočník Kousal

Hokejový útočník Robert Kousal se vrací do Pardubic, odkud v prosinci 2013 odešel do Kontinentální ligy do Podolsku. V uplynulé sezoně působil bývalý hráč Novokuzněcku a Davosu ve Švédsku v Brynäs. Pro Dynamo je účastník mistrovství světa z let 2016 a 2018 další výraznou posilou po obránci Janu Kolářovi, jenž přišel zpět na východ Čech po sedmi sezonách v KHL. Pardubice 16:07 27. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radost hokejistů Pardubic (ilustrační foto) | Zdroj: ČTK

„Mám velkou radost, že se nám podařilo po comebacku Jana Koláře zrealizovat také návrat Roberta Kousala. Vnímám to i jako další signál pro kluky, kteří v Dynamu vyrostli, působí v zahraničí a uvažují o návratu do extraligy,“ uvedl v tiskové zprávě generální ředitel Pardubic Martin Sýkora.

„Robert je v ideálním hokejovém věku, rád by ještě hrál v zahraničí, i proto byla jednání složitá a dlouhá. Výsledkem je roční kontrakt s možností odchodu do zahraničí,“ doplnil Sýkora.

Kousal si v uplynulé sezoně ve švédské lize připsal ve 40 zápasech 15 bodů za devět branek a šest asistencí. V extralize má na kontě 248 utkání a nasbíral 98 bodů za 40 gólů a 58 asistencí. V KHL zaznamenal ve 123 duelech 49 bodů (19+30) a ve švýcarské lize v 99 zápasech 64 bodů (23+41).

„Po pěti a půl letech v cizině jsem zvažoval více možností. Rozhodl jsem se vrátit do české nejvyšší soutěže a pomoci klubu, který mě vychoval. Těším se na novou sezonu a až si opět zahraji před skvělými fanoušky Dynama,“ prohlásil Kousal.

„Získali jsme do našich řad dalšího Pardubáka, který se vrací do svého klubu, aby mu pomohl. Robert je velmi kvalitní centr, má mnoho zkušeností ze zahraničních lig, jeho příchod bude, věřím, velkým přínosem pro celý tým,“ prohlásil sportovní manažer Dynama Jaromír Kverka.

„V kontaktu jsme byli od začátku letní přípravy, denně s ním hovořili kluci z Pardubic, dalo by se říci, že jsme na tomto úkolu pracovali kolektivně. Jsem rád, že se Robert přiklonil radši k nám než k jiným klubům. Robertova rozhodnutí si velmi vážíme, je skvělé, že v jeho rozhodování zvítězilo pardubické srdce, to je obrovsky pozitivní,“ řekl Kverka.

Kousal je další akvizicí na pozici centra po příchodu Kanaďana Coreyho Lockeho z Lince z EBEL. „Podařilo se nám získat dva opravdu kvalitní střední útočníky, to je obrovské pozitivum pro celý tým. Centři jsou nedostatkovým zbožím na trhu, a pokud Corey splní naše očekávání, tak půjdeme do sezony se dvěma opravdu špičkovými středními útočníky, to je jeden ze základů týmu,“ doplnil Kverka.