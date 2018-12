Pardubičtí hokejisté zažívají jedno z nejhorších období, v extralize prohráli už třináct zápasů v řadě

Pardubické Dynamo patří k nejtradičnějším hokejovým klubům v Česku, má šest mistrovských titulů a ještě nikdy nesestoupilo z nejvyšší domácí soutěže. Teď ale prožívá jedno z nejhorších období ve své historii, s třinácti extraligovými porážkami v řadě a pádem na poslední příčku tabulky. Pardubice, Praha 17:13 28. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pardubičtí hokejisté po porážce od Litvínova, která byla už třináctou v řadě | Foto: David Taneček | Zdroj: ČTK

„Takhle se za tenhle klub bojovat nebude a nedá. Kdo tady nebude bojovat a nenechám tam všechno, tak tady prostě hrát nebude,“ prohlásil po třinácté pardubické prohře v řadě současný hlavní trenér Ladislav Lubina. Východočeský klub má podle něj jeden velký problém.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Pardubickým hokejistům se dlouhodobě nedaří. Pokud prohrají i v pátek s pražskou Spartou, bude to jejich čtrnáctá porážka v řadě

„Největší nedůslednost vychází od nejstarších hráčů. Člověk se pak nemůže o ně opřít v defenzivní činnosti. To je prostě tragédie,“ přiznává Lubina.

Podle bývalého hokejového trenéra Marka Sýkory možná Pardubice doplácí na relativně úspěšnou loňskou sezonu, kdy se jim podařilo přímo postoupit do čtvrtfinále play off.

„Po takové sezoně, která končí euforicky nebo výborně, tak se může leccos podcenit. Podcení se výběr hráčů, podcení se příprava,“ jmenuje hlavní problémy Sýkora.

Na střídačce Pardubic končí trenér Kopřiva, hokejisty nově povede Lubina Číst článek

On sám Pardubice vedl na začátku devadesátých let. Podle něj si teď mužstvo potřebuje stanovit jasný cíl.

„Musejí se soustředit, podle mého názoru, na baráž. Na zázračné obraty nevěřím. Jim se to trochu povedlo loni, ale to se neopakuje. Musí se soustředit na to, co vlastně chtějí

Impulzem pro mužstvo by mohl být i příchod jednoho či dvou hokejistů, kteří nebudou zatížení současnou krizí. Podle Sýkory by ale muselo jít o špičkové hráče.

Finále play-off je z pohledu Pardubic momentálně nereálné. Východočeský klub potřebuje především zastavit sérii proher. Šanci má už v pátek, od půl sedmé večer se představí na ledě pražské Sparty.