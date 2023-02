Oproti předchozím turnajům byla předvedená hra nejlepší, hodnotí Švédské hokejové hry Chlapík

Rozhodující trefu v posledním zápase na Švédských hokejových hrách proti Švýcarsku obstaral Filip Chlapík. Češi po vítězství 2:1 v prodloužení skončili na třetím letošním turnaji Euro Hockey Tour na třetím místě. Vystoupení českého týmu zhodnotil pro Radiožurnál Sport právě střelec rozhodujícího gólu. Malmö (Švédsko) 18:28 12. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Filip Chlapík rozhodl utkání proti Švýcarsku v prodloužení | Zdroj: Profimedia

Při tréninku v Praze na Hvězdě i v Malmö vám to docela padalo, proč jste se třetího reprezentačního gólu dočkal až při poslední střele?

Nevím, měli jsme za celý turnaj asi jen tři nebo čtyři přesilovky, což je celkem málo. Šancí na téhle úrovni není tolik, takže jsem rád alespoň za ten jeden gól.

Dvě využité přesilovky na turnaji, ale zároveň v každém zápase jen jeden vstřelený gól při hře pět na pět. Není to málo?

Máme dvě vítězství, sice jen v prodloužení, ale jsou tam. Je to jenom jeden turnaj, na předchozích jsme gólů dávali víc.

Vývoj utkání se Švédskem a Švýcarskem byl hodně podobný. Dají se ty dva zápasy srovnat?

Úplně ne. První zápas se Švédskem jsme hráli dobře, proti Švýcarům to bylo spíše o reakci na včerejší výkon. Je jedno, že jsou to výhry až po prodloužení. Hlavně, že se vyhrálo.

Jak hodnotíte celý turnaj?

Určitě pozitivně. Ve srovnání s předchozími turnaji byla předvedená hra určitě nejlepší, kromě zápasu s Finskem. Tam byla dobrá první třetina a pak nám tam napadaly smolné góly. Jinak šlo o vyrovnané zápasy.

Co vám osobně turnaj ukázal?

Celou sezonu hraji se stejnými spoluhráči a najednou si zahrajete poprvé s novými kluky. Musí se přepnout do jiného stylu. Je to obtížné, ale herně to nebylo špatné. Snažím se soustředit na souboje a bojovnost, protože hrajete za Českou republiku a odvádíte, co nejlepší výkon pro tým.