Šest odchodů, deset příchodů. Trenér Jalonen musí po zápasech v Ostravě dělat škrty v týmu

Čeští hokejisté zvládli obě přípravná utkání v Ostravě vítězně. Po čtvrtečním triumfu 5:1 v pátek porazili Slovensko 3:2 po samostatných nájezdech. Spokojenost z výhry ale u některých hráčů vystřídalo zklamání z vyřazení z kádru. Zápas byl podle trenéra Kariho Jalonena povedený, i tak musel vyřadit šest hráčů, nově příchozích je deset. Ostrava 11:52 22. dubna 2023

„Hráli jsme lépe, než první utkání. Celkově to byl lepší zápas i ze strany Slováků. Všechny naše čtyři lajny makaly šedesát minut, možná i více. Není jednoduché hrát dva duely se stejným soupeřem ve dvou dnech, ale oba týmy poslaly trenérům dobrý signál,“ zhodnotil pro Radiožurnál Sport kouč Kari Jalonen dvojzápas v Ostravě.

Ten v obou dnech navštívilo dohromady 5300 diváků a vytvářeli dobrou atmosféru. Po dvojutkání nejdříve nechal trenér Jalonen hokejisty navečeřet a pak musel oznámit škrty pro další týden. Do kádru totiž přijde hned 10 nových hráčů. Končí jich šest – gólman Lukeš, obránci Pýcha s Moravčíkem a útočníci Najman, Horký a Hrabík.

„Všichni, kteří nás opouští, pracovali s týmem velmi dobře. Je to naše práce, jdeme do třetího týdne přípravy a zapojí se teď hodně nových hráčů. Takže musíme vyřazovat,“ prohlásil šéf české střídačky.

Novými tvářemi jsou brankáři Langhamer a Vejmelka, pardubická čtveřice Dvořák, Košťálek, Sedlák a Hyka, mladí obránci Svozil a Jiříček, zkušený útočník Červenka a naopak mladý Kaut. Jedním ze šťastných, který se v kádru udržel, je střelec gólu i rozhodujícího pátečního nájezdu Radan Lenc.

„Je to úleva, že pokračuji dál. Samozřejmě je ale smutné, když někdo končí, protože už jsme tady nějakou dobu spolu a máme výbornou partu. Všichni, co jsme tady, tak se chceme dostat až na mistrovství světa, ale bohužel tak je to dané. Kvalitních kluků, kteří přijdou, máme dost,“ uzavřel Lenc.

V příštím týdnu reprezentaci čekají dva zápasy s Rakouskem.