Reichel a další hokejisté uctí v exhibičním zápase zesnulého Klímu, na ledě se objeví i Šmicer

České hokejové legendy Patrik Eliáš, Tomáš Vlasák nebo David Výborný mají přesně dva měsíce na přípravu pro utkání proti bývalým hvězdám Litvínova v čele s Robertem Reichlem. A byl to právě trojnásobný mistr světa a olympijksý vítěz, který uspořádal setkání jako poctu litvínovskému rodákovi Petru Klímovi. Litvínov 14:52 19. června 2023

„Hodně jsem proti němu nastupoval, když hrál za Edmonton a já v Calgary. Byl strašně rychlý, hrozně se smál a na ledě vypadal, že si to hrozně užívá. V tom vyčníval. Byl to navíc vynikající gólový bruslař,“ vzpomínal Robert Reichel na držitele Stanleyova poháru z roku 1990 Petra Klímu.

Střelec vítězné branky historicky nejdelšího finálového utkání v zámořské NHL totiž zemřel v květnu ve věku 58 let. Při setkání sportovních ikon ale půjde hlavně o zábavu a příjemnou atmosféru, jak popisuje bývalý hokejový kouč Slavomír Lener.

„Je to oslava toho, aby si rodiny mohly užít legendy minulosti i současnosti a setkat se s nimi na autogramiádě. Navíc v srpnu, v době, kdy se hokej moc nenosí,“ říká.

Velká hokejová jména doplní přímo na ledě i bývalé fotbalové hvězdy, jako například Vladimír Šmicer.

„My se tam krásně nadřeme a zpotíme, tak ladný pohyb na bruslích nemáme. Ale makáme. Nebolí z toho tolik kolena, to klouzání je přece jen o dost jiný pohyb než běhání na fotbalovém hřišti,“ popisuje medailista z fotbalového mistrovství Evropy 1996 a vítěz Ligy mistrů Šmicer, který se na led dostane s partou kamarádů často i třikrát týdně.

„Řekl bych, že jsem v nejlepší hokejové formě svého života. Málokdo z těch kluků, se kterými budu hrát, to mohou říct, ti už určitě budou horší než v době své největší slávy. Chodíme už takhle asi tři roky, hrozně mě to baví. Hrozně se na to těším, snad na mi nebudou moc nadávat, až jim dvakrát nevrátím puk,“ říká s úsměvem Vladimír Šmicer.

Tomu bude krýt při exhibičním utkání 19. srpna záda Petr Čech, který se přesunul po konci kariéry z fotbalové branky do té hokejové.