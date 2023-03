Obrovské emoce. Jsem rád, že jsme postoupili, radoval se střelec postupového gólu Liberce Najman

Liberečtí hokejisté postoupili mezi osm nejlepších týmů extraligy. Bílí Tygři porazili v rozhodujícím pátém utkání předkola play-off Plzeň 4:3 v prodloužení, když v jeho druhé minutě skóroval Adam Najman. Dvaadvacetiletý útočník tak odstartoval dlouhé ovace domácích fanoušků. Liberec 11:21 15. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít (zleva) Oscar Flynn z Liberce a Adam Najman z Liberce slaví Najmanův rozhodující gól v prodloužení | Foto: Radek Petrášek | Zdroj: ČTK

„Obrovské emoce a jsem hrozně rád, že jsme postoupili a zvládli to. Ta série byla hrozně náročná,“ líčil pro Radiožurnál Sport bezprostřední pocity střelec vítězné branky Adam Najman.

Liberečtí se museli vypořádat se špatným vstupem do zápasu. Brzy prohrávali 0:3. K obratu je mohla nastartovat, vedle zákroku gólmana Petra Kváči, nefunkční časomíra.

Kostka nad ledem nabídla první údaje až v deváté minutě, kdy hosté měli k dobru tříbrankové vedení.

„Myslím, že nás nastartoval ten zákrok a od té doby jsme začali hrát. Ani nevím, jak ten čas běžel. Pořád jsem se ptal na stopky, bylo tam jedno oslabení, kdy to ještě nešlo a tam potřebujete vědět čas. Naštěstí mi to hlásili seshora, ale oživil nás ten první gól.“ Doplnil Adama Najmana liberecký trenér Patrik Augusta. On sám nepřestával věřit v obrat.

„Protože po tom nešťastném začátku, kdy jsme ze třech střel dostali tři góly, tak v ten moment jsme měli ještě spoustu času a věřil jsem v sílu mužstva. Páté nebo sedmé zápasy jsou rozhodující a jsou to zápasy, které si vždy budeme v našich kariérách pamatovat.“

Zklamání v Plzni

Naopak ve špatném si ho budou pamatovat plzeňští hokejisté. Neměli za sebou dobré období. Prohráli v extralize deset duelů v řadě. Nakonec ale potvrdili, že vyřazovací část je opravdu jinou soutěží.

„Mrzí to hodně. Mohli jsme to rovnou v klidu uhrát za stavu 3:0. Nechali jsme si vyrovnat a pak už to bylo 50 na 50, ale myslím, že to byla vyrovnaná série a uspět mohl kdokoliv. Bohužel pro nás Liberec dal gól a přejeme jim hodně štěstí dál.“ Zmínil k rozhodující bitvě plzeňský kapitán Jan Schleiss. Jeho tým se po sérii porážek dokázal zvednout a Liberec potrápil.

Pro plzeňské porážkou sezona končí. Bílí Tygři si jí minimálně o čtyři zápasy čtvrtfinále prodlouží. Sérii s Hradcem Králové rozehrají v neděli na východě Čech.