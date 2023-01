NIkdy se nechci vzdávat, štěstí jsem šel na proti, řekl o svém zázračném zákroku vítkovický brankář Stezka

Vítkovičtí hokejisté ve 39. kole extraligy doma vyhráli nad Libercem 2:0. Hvězdou zápasu byl brankář ostravského týmu Aleš Stezka. Gólman Vítkovic vymazal všechny liberecké střelce. A navrch přidal i jeden zákrok, za který by se nestyděl ani legendární Dominik Hašek v jeho nejlepších letech. Ostrava 16:37 22. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Aleš Stezka přijímá gratulace od spoluhráčů | Foto: Vladimír Pryček | Zdroj: ČTK

Za stavu 1:0 pro Vítkovice měl liberecký útočník Jakub Rychlovský velkou šanci na vyrovnání. V brankovišti udělal kličku gólmanu Aleši Stezkovi, kterého si položil na led. A měl před sebou prázdnou bránu.

Jenže Stezka se dokázal v leže přetočit a vší silou se vymrštil zpátky. Svou hokejkou pak zastavil puk, který už mířil do sítě.

„Famózní zákrok, takový se vidí jednou za hodně dlouhou dobu,“ musel smeknout i asistent trenéra hostujících hokejistů Jiří Kudrna.

„Byla to ohromná škoda, měli jsme to do prázdné brány, bylo to celé odkryté, ale chybělo štěstí. Tento moment byl v zápase hodně klíčový,“ navázal obránce Bílých Tygrů Jakub Dvořák.

STEZKIČŮV ZÁZRAK | K tomuhle nemáme už co dodat...



... tohle byl zákrok sezony. Tečka. Konec hlášení! Aleš Stezka Forever #VITvBTL #TELH pic.twitter.com/MufxFVuBq8 — HC VÍTKOVICE RIDERA (@hcvitkovice) January 20, 2023

Aleš Stezka si tímto téměř zázračným zákrokem vysloužil potlesk celé haly.

„Snažil jsem se prostě otočit na druhou stranou a chytit to rukou. Ani nevím, kde přesně mě to trefilo, protože to bylo tak rychlé. Snažím se chytit puk jakkoliv, nechci se nikdy vzdávat. Měl sem samozřejmě dost štěstí, ale kdybych mu nešel naproti, tak by to asi tak nedopadlo,“ vrátil se k zásadnímu momentu celého utkání brankář Vítkovic Aleš Stezka.

Ten zároveň dosáhl na páté čisté konto v sezoně, když pochytal všech 30 libereckých střel.

„Nejvíce se mi líbil fakt, že to po té kličce, kdy byl úplně mimo bránu, nezabalil. Nebudu tady chytračit, jestli to měl hráč jen zvednout, ale Stezka bojoval do poslední chvíle, takže si to zasloužil,“ pochválil svého svěřence trenér Vítkovic Miloš Holaň.