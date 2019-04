Ten zápas prostě urveme, je jedno jak, slibuje liberecký bek Šmíd. Třinec se může přiblížit titulu

Jen jeden tým ve finále hokejové extraligy musí něco zásadně změnit, aby uspěl. Liberečtí hokejisté dvakrát ze tří zápasů zklamali svým výkonem fanoušky i sami sebe. S Třincem prohrávají 1:2 na zápasy a už za pár minut nastoupí na ledě týmu, který je zatím spokojenější v sérii. Třinec 15:55 23. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ladislav Šmíd v objetí s brankářem Willem | Foto: Radek Petrášek | Zdroj: ČTK

Třinecký trenér Václav Varaďa po třetím zápase chválil, liberecké Filip Pešán ne. „Finále není jen o nás, ale taky o soupeři, který nám toho v prvním a třetím zápase moc nedovolil. Není to tak, že by se na to někdo vykašlal, nastoupil proti nám připravenější a silnější soupeř,“ vysvětloval Radiožurnálu.

Ciencalovo sólo nastartovalo finálový obrat. ‚Jeden gól nás nesloží,‘ vzkazuje útočník Ocelářů Číst článek

Obdobně negativní jako kouč Pešán je také obránce Liberce Ladislav Šmíd. I když přece jen dokáže stočit řeč k tomu, je cítí ze své šatny velké odhodlání. A fráze o štěstí u obránce se zkušenostmi z NHL nečekejte.

„Budeme padat po držkách, jak jsme padali doteď a prostě ten zápas urveme. Je jedno jak. Musí nás porazit čtyřikrát a jsou k tomu o krok blíž, ale určitě se nevzdáváme. Pořád si stojím za tím, že máme nejlepší tým,“ burcuje Šmíd.

Právě on patří k těm nejzkušenějším, mohl by si vzít slovo a třeba zvýšit hlas. Ale i když mikrofony do šatny nepustí, dá se očekávat, že tohle už jistě proběhlo. A dělat to dokola, když se nedaří, také nemusí být vždy to nejlepší řešení.

„Už jsme si všechno řekli. Poslední dobou jsme víc mluvili, než jsme hráli. Teď nemá cenu na sebe ukazovat, musíme se podívat do zrcadla, sami na sebe,“ dodává obránce.

Oceláři vedou v sérii 2:1 na zápasy, a pokud vyhrají, už v pátek by mohli na severu Čech pomýšlet na titul. Ale to je hodně daleko, protože všichni aktéři teď myslí na finále číslo 4. Začne na ledě Ocelářů v 17 hodin.

Čtvrté finále bude pro celou sérii nesmírně důležité. @hcocelaricz chtějí mečbol, my chceme srovnat. Tak pojďme, Tygři! #TRIvBTL pic.twitter.com/j55kzQ1Q38 — Bílí Tygři Liberec (@bilitygrilbc) 23 April 2019