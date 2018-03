Semifinále mezi Plzní a Brnem je soubojem kandidátů na titul. David Moravec favorizuje Kometu

Semifinálová série hokejové extraligy mezi Plzní a Brnem je střetnutím dvou žhavých kandidátů na celkové vítězství. Plzeň jde do boje o finále jako vítěz základní části, Kometa je zase úřadujícím extraligovým šampionem. Hokejový expert David Moravec pro server iROZHLAS.cz uvedl, že právě brněnští hokejisté jsou podle něj proti Plzni mírnými favority. Plzeň 6:46 31. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Plzeňští hokejisté jdou do semifinále proti Kometě jako vítězové základní části. | Foto: Miroslav Chaloupka | Zdroj: ČTK

Plzeň, která letos podruhé v historii ovládla základní část, zdobí v sezoně především produktivní útok,

Kometa má za sebou zase suverénní postup přes Vítkovice, které smetla 4:0 na zápasy. Právě brněnské výkony ve čtvrtfinále zaujaly bývalého hokejistu a současného hokejového experta Davida Moravce.

„Viděl jsem je, jak hráli proti Vítkovicím, a tam měli opravdu komplexní všechny pětky. Všechny byly dobře připravené, všechny byly nebezpečné a zároveň plnily defenzivní práci,“ říká Moravec pro iROZHLAS.cz.

Kometa první utkání ve Vítkovicích rozhodla až v prodloužení, jinak si ve čtvrtfinále počínala suverénně. Ale ani o Plzni se nedá říct, že by ve čtvrtfinále nepřesvědčila.

S Olomoucí sice prohrála úvodní duel po nájezdech, pak ale zvítězila čtyřikrát v řadě. V posledním utkání navíc plzeňští hokejisté potvrdili pověst nejproduktivnějšího týmu základní části a smetli svého soupeře 5:0.

Hodně gólů padalo i ve vzájemných zápasech Plzně s Kometou v letošní sezoně, ve čtyřech střetnutích jich diváci viděli dohromady 32.

V semifinále ale podle Moravce podobné přestřelky čekat nemůžeme, byť by obě mužstva měla předvádět útočný hokej. „Já myslím, že to bude útočný hokej, protože oba týmy mají skvělé hokejisty, ale pohlídají si to a už to nebude taková divočina,“ předpovídá.

Semifinálové soupeře požene i bouřlivá divácká kulisa, protože jak plzeňští, tak brněnští fanoušci patří k nejhlasitějším v lize. A tempu utkání by podle Moravce neměla uškodit ani dlouhá pauza, kterou oba týmy po svižném čtvrtfinále měly.

„V play-off vůbec nepřichází v úvahu, že by týmy nějak vyšly z tempa. Naopak budou hodně nabuzení, ten první zápas bude obrovský šrumec. Nepřichází v úvahu, aby neměli energii,“ má jasno Moravec.

První střetnutí semifinálové série mezi Plzní a Brnem začíná v sobotu v 16.20. Utkání budeme sledovat online.