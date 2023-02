Naše forma není strašákem, ale výzvou, zaznívá z pardubického Dynama v závěru základní části sezony

V hokejové extralize zbývají odehrát ještě dvě kompletní kola základní části. Jasno je mimo jiné o třech čtvrtfinalistech - předkolu se vyhnou Pardubice, Vítkovice i Sparta. Bojovat se ještě bude o čtvrtý přímý postup a o pozice v předkole. Pardubice už mají jistotu postupu dlouho a od pátku mají ve vitríně i pohár pro vítěze základní části, ke spokojenosti ale je teď na východě Čech daleko, forma rozhodně není ideální. Pardubice 17:33 27. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pardubický kapitán Patrik Poluíček v potyčce s hokejisty Brna | Foto: Josef Vostárek | Zdroj: ČTK

Výsledky z posledních kol mají k dokonalosti daleko. Z pěti zápasů tři prohry, dvě z toho na domácím ledě před více než desetitisícovou návštěvou.

V minulém kole prohrálo Dynamo doma s Brnem 1:3 a hráči už v sezoně předvedli rozhodně lepší výkony. Platí to i pro jiné nedávné zápasy. Kapitána Patrika Poulíčka horší forma nestraší.

„Já bych to nepojmenoval strašákem. Je to výzva a upozornění, že v každém zápase musíme tvrdě pracovat. To, že máme nějakých 107 bodů nám žádnou další výhru nepřinese. Je to možná blbé říct, ale jsem na druhou stranu rád, že to přišlo teď, dává nám to zdvižený prst, abychom si uvědomili naše chyby a nedisciplinovanost, kvůli které už jsme spoustu zápasů prohráli,“ říká Poulíček.

Že taková obrazně menší facka se týmu může hodit, pokud to vezme za správný konec, vnímá i pardubický útočník Jan Mandát.

„Může nám to jen prospět. Kdybychom nehráli tak, jak máme, ale zápasy bychom stejně vyhrávali, možná bychom si toho nevážili. Je dobré, že jsme získali pohár, ale kvůli tomu letos nehrajeme. Hrajeme o ten druhý a pro něj musíme podřídit všechno,“ říká Mandát.

Hráči Pardubic s pohárem pro vítěze základní části

Hráči se teď podle vlastních slov musí podívat pravdě do očí a říci si, jestli skutečně odvádějí na ledě přesně to co mají.

„Ke spoustě utkání přistupujeme laxněji a neuvědomujeme si, že to zápasové nastavení, které si máme přenést do play-off, musí panovat už teď, nepůjde to otočit lusknutím prstu. Doufám, že náš chtíč po výhře ještě v posledních zápasech změníme,“ říká Poulíček.

„Možná tam přišlo nějaké uspokojení, ale to si nesmíme dovolit. Nekoukat se na play-off, které začíná až 17. března,“ mluví pardubický kapitán o situaci, kdy si tým vytvořil na čele možná až příliš velký náskok.

Výbuch ve třetí třetině s Brnem, domácí prohra 1:4 s Vítkovicemi a prohra 2:4 na Spartě. Pachuť ohledně tří proher z posledních pěti kol převládá, ačkoliv je hráči proložili kanonádami v Českých Budějovicích a Karlových Varech. Jak oni, tak i trenéři určitě dobře vědí, co je potřeba zlepšit a na čem zapracovat. Jedna věc je si to říct a druhá ukázat to na ledě.

„Musíme přejít od slov k činům. Je asi pravda, že se proti nám asi každý vyhecuje víc než proti ostatním týmům, ale za mě to je jedině k našemu dobru. Zkouší nás to v nasazení a stylu play-off hokeje. Tam to bude válka, nedostaneme ani centimetr zadarmo, do závěru zápasů se to bude tahat o jeden až dva góly,“ hledá pozitivum v nepříliš povedených výsledcích Poulíček.

Tabulka hokejové extraligy po 50. kolech

Tým Z V VP PP P Skóre Body

1. HC Dynamo Pardubice 49 29 8 4 8 155:99 107

2. HC VÍTKOVICE RIDERA 50 27 4 9 10 153:118 98

3. HC Sparta Praha 49 27 6 2 14 149:113 95

4. Mountfield HK 50 22 7 5 16 136:120 85

5. Bílí Tygři Liberec 49 18 8 10 13 145:124 80

6. HC Oceláři Třinec 50 20 5 7 18 142:118 77

7. HC Olomouc 49 19 5 2 23 118:130 69

8. HC Kometa Brno 50 18 6 3 23 127:143 69

9. HC Energie Karlovy Vary 50 19 4 2 25 122:154 67

10. HC Škoda Plzeň 50 15 6 8 21 122:137 65

11. HC VERVA Litvínov 50 14 6 8 22 129:141 62

12. BK Mladá Boleslav 50 13 7 8 22 109:124 61

13. HC Motor České Budějovice 50 13 5 6 26 122:153 55

14. Rytíři Kladno 50 14 3 6 27 115:170 54