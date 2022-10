Hokejový expert Antoš: Mladí hráči u nás nehrají a končí kariéru, veterány v Chance lize nechápu

Co chybí českému hokeji k tomu, aby vychoval generaci, která by sbírala tituly mistrů světa a olympijské medaile? Radiožurnál Sport se věnoval tématu zapracovávání mladých hráčů do kolektivních sportů a na otázky o stavu českého mládežnického hokeje odpovídal expert Milan Antoš. Podle něj současný tuzemský systém nefunguje a hráči odchází příliš brzy do zahraničí. Praha 16:31 28. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Erik Thorell ze Sparty slaví gól před mladými hokejisty. | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

„Sám jsem to zažil u svého syna. Místo toho, aby hrál regulérně za juniorku nebo v A týmu, dostával třeba jen tři až čtyři minuty, až ho to otrávilo a skončil. Kluby dají ‚šanci‘, ale nenechají je hrát, to je špatně,“ mluví o vlastní zkušenosti hokejový expert Milan Antoš.

Mladých hráčů, kteří skončí s kariérou, protože jim trenéři nedávají prostor na ledě, je podle něj v Česku příliš. Věkový průměr týmů extraligy se delší dobu pohybuje kolem 28 let.

„Týmům je jedno, jestli je kluk z Prahy, klidně ho pošlou do Kroměříže a myslí si, že tam půjde. Mladí kluci dnes berou kolem 15 tisíc měsíčně, ti lepší třeba 20 tisíc, copak se pak mohou uživit někde úplně mimo svůj domov? Nedává to smysl,“ říká Antoš.

Problém je podle něj evidentní třeba v druhé nejvyšší soutěži.

„Nechápu, proč se v Chance lize stále drží veteráni. Místo toho, aby tam opravdu týmy hrály mladé kluky, tak vezmou pětatřicetileté až čtyřicetileté hráče, kteří jsou už za zenitem. Vždyť to jde proti všemu.“

Kluby by podle Antoše měly kluby pracovat na výchově mladých hráčů, spolupracovat s extraligovými týmy a postupně je vypracovávat. Jenže to se v Česku neděje.

„U nás jsme se dostali k tomu, že ti nejlepší mladí hráči jdou ven do zahraničí. Buď jsou v kanadské juniorce nebo někde jinde a nám tady zůstávají kluci, kteří jsou lehce nadprůměrní.“

„Řešení? Nejlepší krátkodobá věc je to, co se nyní stalo - zkvalitnění juniorské extraligy. Teď bude potřeba už od dorostu hodně zatlačit na fyzickou připravenost hráčů, aby šli kluci rychle nahoru, ale to už je věcí klubů. No a pak uvolnit přestupové termíny, aby ti kluci dostali šanci jít tam, kde budou hrát,“ myslí si Antoš.