Na poslední zápas zapomeneme, slibuje trenér Sparty Jandač. Třinec si ale na ledě rivala věří

Hokejová Sparta ve čtvrtek bude odvracet konec finálové série, s Třincem prohrává 2:3 na zápasy a ve čtvrtek může být hotovo.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak se na šestý zápas extraligového finále chystají hráči a trenéři pražské Sparty a Třince

Takové oslavy slyšeli hráči pražské Sparty v roce 2016 v O2 areně z liberecké šatny, kde se slavil titul. Tehdy byl na straně vítězů Michal Řepík, teď to bude on, kdo bude se svým týmem odvracet konec sezony. Navíc po předchozím debaklu 3:7 v Třinci.

„Na tenhle zápas zapomeneme a navážeme na ty předchozí čtyři,“ říká trenér Sparty Josef Jandač.

„Je to taková facka, kterou jsme teď dostali a která by nás měla probrat a nastartovat. Může to na Třinec působit dojmem, že už to půjde samo a že se porazíme sami. To může být naše výhoda, takže se budeme snažit tu kartu otočit v náš prospěch,“ navazuje na trenéra Jandače obránce Sparty David Němeček.

Pražané prohrávají 2:3 na zápasy, v takové situaci se finálové série v historii neotáčely.

„Tohle mě vůbec nezajímá. Ale my v tom sedmém zápase ještě nejsme. Musíme zvládnout zápas číslo šest především,“ říká Jandač.

Třinecký hattrick

Nestává se často, aby ve finálové sérii oba týmy vystřídaly brankáře – jako tomu bylo naposledy v Třinci. Oceláři mohou slavit třetí titul v řadě a mohl by k tomu střelecky přispět třeba i minule dvougólový Marko Daňo.

„Já věřím, že jsem ještě něco pošetřil v předchozích zápasech. Věřím, že to zvládneme a že bude už jenom jeden zápas,“ prozradil Daňo.

„Věřím, že to tam ukončíme,“ uzavírá stručně a klidně, jak je jeho zvykem trenér Ocelářů Václav Varaďa.

Digitální stanice Radiožurnál Sport bude vysílat šesté finále hokejové extraligy v přímém přenosu. Ve čtvrtek začíná zápas mezi Spartou a Třincem od 19 hodin.