Začíná finále extraligového play-off, Hradec Králové se pokusí narušit hegemonii Třince

Startuje bitva o titul v hokejové extralize a bude to souboj týmů s naprosto odlišnými finálovými zkušenostmi. Třinec bude útočit na čtvrtý triumf v řadě, naopak Hradec Králové je v titulovém souboji premiérově. Hráči Mountfieldu za sebou sice mají únavnou sérii ve Vítkovicích, ale v úvodních zápasech budou mít výhodu domácího prostředí. Hradec Králové 12:18 18. dubna 2023

„Za čtrnáct dní můžeme přepsat vše, co se tady kdy odehrálo. Když vám někdo řekne, že jste čtyři vítězství od toho být mistr, nekoukáte doleva, doprava, je to jasné. Jsou to jen čtyři výhry a doufám, že fanoušci nám dají tolik síly, že to zvládneme,“ věří kapitán královéhradeckých hokejistů Radek Smoleňák.

Hradec Králové si poprvé v historii zahraje finále hokejové extraligy, čelí obhájci titulu Třinci

Se svými spoluhráči nakonec zvládl neuvěřitelně vyrovnanou a napínavou sérii s Vítkovicemi, která obsahovala pět prodloužení a nejdelší zápas historie play-off. Autobus s vyčerpanými hokejisty přivítaly po sedmém rozhodujícím zápase v nočních hodinách davy fanoušků.

Jejich podporu budou hráči potřebovat ve Werk Areně i v premiérovém finále klubové historie, soupeřem totiž bude extraligový hegemon posledních let.

Jsme doma! A že nás bude čekat takové přivítání, to jsme nečekali #chcemevíc pic.twitter.com/LQvIfqkENP — Mountfield HK (@MountfieldHK) April 15, 2023

„Trojnásobný šampion, obrovský favorit série, máme velký respekt. Pokusíme se samozřejmě co nejlépe připravit a být co nejrovnocennějším soupeřem,“ říká královéhradecký trenér Tomáš Martinec.

Třinecký útočník Daniel Voženílek naopak doufá, že zlaté časy budou pokračovat.

„Proto jsem do Třince šel, chtěl jsem být součástí velkých výsledků. I když sezona nebyla po celou dobu ideální, jsem rád, že jsme ve finále. Teď to teprve začíná,“ narážel Voženílek na to, že Ocelářům se v základní části nedařilo a skončili až šestí a museli zvládnout předkolo. Přesto si zahrají finále už popáté v řadě.

„Před sezonou jsme měli trochu obavy, protože nám odešli důležití hráči, ale ti nejlepší nám vlastně odcházeli skoro po každé sezoně. Není se čemu divit, o hráče, kteří získají titul, je zájem pokaždé,“ uvědomuje si prezident třineckého klubu Ján Moder, který kromě některých hokejistů přišel před loňským ročníkem i o úspěšného kouče Václava Varaďu.

Jak na tom byly týmy letos při vzájemných střetnutích? Mountfield vyhrál v sezoně dva ze čtyř zápasů a bodoval ve třech. Oceláři zvítězili na úvod 4:1, poté v Hradci 3:2 v prodloužení, ale v únoru se dvakrát radovali Východočeši.

Třinec bude na začátku finálové série postrádat Libora Hudáčka, který byl suspendován na tři zápasy za zákrok na pardubického útočníka Lukáše Sedláka v posledním semifinále.

Úvodní finálový duel mezi hokejisty Hradce Králové a Třince začne v 17 hodin a Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu.