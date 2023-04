Hokejisté Třince mají poslední možnost slavit titul před vlastními fanoušky, tlak si ale nepřipouští

V pátek večer můžeme znát staronové mistry hokejové extraligy. Třinec vede ve finále nad Hradcem Králové 3:2 na zápasy a má poslední pokus na to, aby slavil před domácími fanoušky. Oceláři předchozí dvě šance na ukončení sezony nevyužili a případné rozhodující utkání by se hrálo na východě Čech. Pod tlakem se ale v Třinci necítí. Třinec 8:33 28. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejisté Třince se snaží překonat gólmana Matěje Machovského | Foto: David Taneček | Zdroj: ČTK

„Máme určitý věk a máme něco za sebou. Kdybychom si připouštěli nějaké tlaky, ve finále nemáme co dělat,“ říká Andrej Nestrašil, který získal s Třincem jeden titul, ten poslední.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Hokejisté Třince a Hradce Králové čeká sedmý zápas finále play-off

Na druhé straně je už finále pro Hradec Králové velký úspěch, který by ještě vygradoval tím, kdyby se večer Východočechům povedlo vyhrát a vrátit sérii na domácí led.

„Když to řeknu blbě, nemáme co ztratit. Když prohrajeme, tak je konec. Bylo by fajn dotáhnout to do sedmého zápasu, pak se děj vůle boží,“ říká útočník Hradce Radek Pilař.

Jeho spoluhráč z obrany Bohumil Jank už si finále zahrál, tehdy v roce 2018 právě v dresu současného soupeře, jenže tehdy to Třinec na zlato v sérii s Brnem nedotáhl .

„Už jsem to někde řekl - pocit, že prohrajete finále, už nikdy nechcete zažít. Mojí prací dál bude, abych protihráče nepouštěl brankovišti a když už, tak aby je to trochu bolelo,“ varuje třinecké Jank.

Matěj Machovský včera takhle vytěsnil puk na tyčku a udržel tak čisté konto #TELH @MountfieldHK pic.twitter.com/ZYu49rtEw8 — Tipsport extraliga (@telhcz) April 27, 2023

Hradec Králové může být v dílčí výhodě v toho pohledu, že teď vyhrál ve finále dvakrát za sebou. Ze semifinále mají Východočeši i opačnou zkušenost Hradec Králové, proti Vítkovicím vedli 3:0 na zápasy a poté třikrát prohrál. Ten zásadní trumf ale drží Třinec, který je jediný duel od zlata.

„Už ani nevím, jak ty zápasy šly po sobě. Něco jiného je prohrát pár zápasů po sobě v základní části a něco jiného ve finále extraligy proti velmi dobrému týmu,“ říká Nestrašil

„3:2, pátek, doma, před plnou halou, která nás požene - to jsme si všichni před sérií přáli. Věřím, že vyhrajeme,“ těší se Daniel Voženílek.

Šesté finále začne v Třinci v 17 hodin. Radiožurnál Sport bude vysílat přímý přenos, web iROZHLAS.cz ze zápasu nabídne ONLINE reportáž.