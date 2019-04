Ciencalovo sólo nastartovalo finálový obrat. ‚Jeden gól nás nesloží,‘ vzkazuje útočník Ocelářů

„I kdybychom vedli 2:0, tak jsme nepředváděli to, na co máme. Nebylo tam nasazení a nevím, čím to bylo. Klobouk dolů před Třincem, je na nás připravený, ale to bylo i Brno. A to jsme porazili, takže pořád tvrdím, že se dokážeme porazit jen sami,“ litoval pro Radiožurnál Bílý Tygr Ladislav Šmíd.

Oceláři Třinec otočili utkání s Libercem a po výhře 4:1 v sérii vedou Číst článek

Na konci druhé třetiny a ve třetí už se domácí publikum ve Werk Aréně radovalo. Ale vstup do zápasu vyšel hostům. Oceláři sice tlačili a měli i šance, ale první gól z úniku vstřelil liberecký Kvapil.

„Sice je pravda, že jsme je přestříleli, ale oni z první střely trefili tyčku, ze druhé dali gól. Měli jsme střely a Will nás tam vyčapal, ale z naší strany to nebyla dobrá třetina,“ kriticky hodnotil první část zápasu Martin Adamský.

Sám Adamský na začátku třetí třetiny zvýšil náskok Ocelářů na 3:1 a přiblížil Třinec druhému bodu ve finálové sérii. Jako důležitější ale vypadalo vyrovnání z nenápadné akce Ciencialy v 36. minutě.

„Musíme se držet hry, kterou umíme. Přináší to ovoce. Nemůže nás složit jeden gól, který dají. Byl to obrat, ale my jsme si za ním od první třetiny šli, plnili jsme, co jsme měli a nějaké góly nám tam spadly,“ těšilo Davida Ciencalu.

Nepovedený gól

23letý útočník skóroval v play-off teprve podruhé, zato krásně. Před vyrovnáním na 1:1 přebral puk za vlastní brankou a objel všechny protihráče, co mu stáli v cestě, stihl je počítat? „Nestačil. Asi tři… Čtyři?“ řešil s novináři. „Gól jako gól. Jsem rád, že jsem týmu pomohl a nastartovali jsme obrat.“

Nakonec mu po objetí čtveřice soupeřů zakončení úplně nevyšlo. Původně se chtěl natlačit před branku. „Uvažoval jsem o tom, ale obránce mě křížil, tak jsem to chtěl prásknout na první tyč. Puk mi sjel, ale skočil Willovi přes beton,“ popisoval vyrovnávací gól.

Stejně jako ve druhém finálovém klání i v tom třetím se na ledě projevovaly emoce. I ve třetím finále si soupeři vyjasňovali názory ručně.

„To je finále, s tím se dá čekat, že se bude provokovat. Jsme na to připravení,“ podotkl klidný David Cienciala. Oceláři na rozdíl od soupeřů mohli po vítězném utkání do vlastních postelí. Série v Třinci pokračuje v úterý od pěti hodiny odpoledne.