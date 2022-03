Mezi trenéry hokejové Sparty a Liberce to vře. ‚Nic nezkouším, jen konstatuji,‘ reaguje Jandač

Čtvrtfinálová série mezi Spartou a Libercem pokračuje. Bílí Tygři ovládli čtvrtý duel, a tak může pokračovat i slovní přestřelka mezi trenéry obou týmů.

„Jestli se bavíme o tom, že někdo kňourá do novin a pak se vytvoří mediální tlak, tak to dneska přesně zapůsobilo,“ narážel po utkání Josef Jandač na to, že si Patrik Augusta stěžoval po třetím utkání, že rozhodující gól padnul v přesilovce, která podle něj neměla být.

„Jestliže je tady nějakej nářek a mediální tlak, tak když tomu podlehnou, nevím, ale já jen reaguji a chráním své hráče stejným způsobem, jako to dělal Augusta. Já nic nezkouším, jen konstatuju. Jestli tady někdo mele, tak je potřeba říct to ven,“ zopakoval Jandač.

Tradičně hodnotí zápas oba trenéři najednou, tentokrát ale přišli postupně a odpovídal každý možná ke škodě zvlášť.

Na Jandačova slova tak reagoval Patrik Augusta o pár minut později: „On nechce brečet a teď brečí, jo? Já se k tomu nechci snižovat. Cítím, že Sparta je nervózní, musí nás porazit gólama na ledě, ale určitě nemají větší srdce než my a nejsou bojovnější. Jestli budou vytahovat tyhle věci, to je jejich boj.“ reagoval Augusta.

Své k utkání řekne i Disciplinární komise. Zda a jaké připadně tresty vynese, se odhadnout nedá. Ale to, že i v pátém čtvrtfinále to mezi Spartou a Libercem bude jiskřit na ledě i na lavičkách, je takřka jisté. Hrát se bude v pondělí od 19 hodin v Praze.