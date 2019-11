Hokejisté Litvínova po rezignaci Šlégra zabrali a porazili Karlovy Vary. Plzeň zdolala Kladno

Hokejisté Litvínova po rezignaci hlavního kouče Jiřího Šlégra zabrali a porazili ve 22. kole extraligy v podkrušnohorském derby Karlovy Vary 2:1. Verva vedená dočasně asistenty Radimem Skuhrovcem, Jindřichem Kotrlou a sportovním ředitelem Josefem Beránkem mladším se radovala z úspěchu po sérii pěti porážek. Energie zakončila šňůru čtyř venkovních duelů a nenavázala na vítězství z Brna 7:2 a Třince 6:1. Litvínov 20:45 26. 11. 2019 (Aktualizováno: 21:50 26. 11. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejisté Litvínova porazili Karlovy Vary | Foto: Tomáš Hájek | Zdroj: ČTK

Litvínovu se podařil vstup do utkání a už po 13 vteřinách vedl. Po Mahbodově přihrávce trefil z pravého kruhu bližší horní roh Bednářovy branky Jarůšek.

Další nebezpečný pokus vyslal na karlovarského gólmana Hanzl. Domácí potom nevyužili přesilovku po špatném střídání hostů. Sami se vzápětí ubránili při Kašparově trestu, ale v sedmé minutě už inkasovali. Januse překonal od modré čáry přes clonu Martin Rohan.

Hosté vzápětí odolali při Polákově vyloučení, ale po trestech Šenkeříka a Skuhravého se naskytla Litvínovu v 15. minutě na 48 sekund přesilová hra pěti proti třem. Po 24 sekundách ji využil znovu po Mahbodově přihrávce Pavelka. Litvínov se při Hanzlově pobytu na trestné lavici ubránil a ještě před pauzou mohl po Kašparově uvolnění zvýšit Jánošík.

Blízko vyrovnání byl ve 23. minutě Kubalík, který trefil z dorážky levou tyč. V druhé části se odehrával spíše boj bez větších šancí. Domácí soupeře do dalších možností nepouštěli a sami mohli pojistit náskok.

„Jsme strašně rádi, že se nám podařilo urvat toto vítězství. Myslím, že to bylo týmovým výkonem a bojovností. Kluci to odmakali a celý tým šel za vítězstvím, které se nám i při trošce štěstí podařilo uhájit. Pokračujeme ve stejné práci jako s (dosavadním trenérem) Jirkou Šlégrem. Já jsem měl na starosti obránce a Jindra Kotrla útočníky. Byl jsem vedený jako hlavní trenér, tak jsme po nějaké konzultaci to utkání řídili. Jsme strašně rádi, že se kluci na ledě odevzdali a byli za to odměněni. (Sportovní ředitel) Pepa Beránek byl s námi na střídačce, sledoval hru a říkal nám nějaké poznatky,“ pronesl po utkání Radim Skuhrovec, který dočasně převzal tým po Jiřím Šlégrovi.

Plzeň zdolala Kladno, Liberec Pardubice

Plzeň poraziai Kladno 3:1 a přiblížila se k vedoucí Spartě na tři body. Přes střeleckou převahu se Indiáni gólově prosadili až v prostřední části, kdy se trefil nejprve Milan Gulaš a po něm v oslabení Vojtěch Budík.

Rytíři se prosadili až v 57. minutě přesilovkovým gólem Ladislava Zikmunda po nahrávce Jaromíra Jágra, na zvrat už v zápase na plzeňském ledě po šesti letech neměli sílu. Výhru Škody pojistil Matyáš Kantner.

22. kolo hokejové extraligy:

HC Verva Litvínov - HC Energie Karlovy Vary 2:1 (2:1, 0:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 1. Jarůšek (Mahbod, Jánošík), 15. T. Pavelka (Mahbod, J. Petružálek) - 7. M. Rohan (T. Kubalík). Rozhodčí: R. Svoboda, Pražák - D. Klouček, Špringl. Vyloučení: 5:8. Využití: 1:0. Diváci: 3682.

HC Oceláři Třinec - PSG Berani Zlín 4:5 po sam. nájezdech (0:0, 3:2, 1:2 - 0:0)

Branky a nahrávky: 27. M. Stránský (P. Vrána, Krajíček), 28. M. Kovařčík (O. Kovařčík, Hrehorčák), 29. Marcinko (Dravecký), 47. P. Vrána (Krajíček, M. Stránský) - 32. P. Sedláček (Kubiš, Ferenc), 35. Šlahař (Honejsek, Claireaux), 52. Buchta (Honejsek, Šlahař), 55. Fořt (M. Novotný, Ferenc), rozhodující sam. nájezd Claireaux. Rozhodčí: Jeřábek, Úlehla - Hlavatý, Tošenovjan. Vyloučení: 3:4. Využití: 2:0. Diváci: 4215.

HC Kometa Brno - HC Olomouc 4:3 (1:0, 2:1, 1:2)

Branky a nahrávky: 2. Lev (Štencel, J. Hruška), 22. L. Horký (Plekanec), 26. Orsava (P. Holík, Zaťovič), 49. Kucsera - 24. Nahodil (Irgl, P. Musil), 46. Skladaný (Burian), 60. Nahodil (Švrček). Rozhodčí: Hodek, Micka - Lučan, Kis. Vyloučení: 1:2. Využití: 1:1. Diváci: 7204.

Bílí Tygři Liberec - HC Dynamo Pardubice 3:2 po sam. nájezdech (0:0, 0:1, 2:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 43. L. Hudáček (Filippi, Šmíd), 58. Lenc (Birner, L. Hudáček), rozhodující sam. nájezd P. Jelínek - 36. M. Beran (J. Zdráhal), 54. Mandát (Kusý, J. Kolář). Rozhodčí: Hejduk, M. Sýkora - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 3:4. Využití: 2:1. Diváci: 5120.

BK Mladá Boleslav - Mountfield Hradec Králové 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Branka a nahrávky: 20. Bernad (Fillman, Klepiš). Rozhodčí: Šír, Šindel - L. Kajínek, Rampír. Vyloučení: 2:1. Bez využití. Diváci: 2987.