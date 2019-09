Prohráváme, ještě než se dostanu na led, říká k dosavadnímu plzeňskému počínání útočník Rob

„Není to tím, že bych nechtěl platit, ale v té situaci jsem byl dřevák.“

Útočník Luboš Rob by za hattrick naopak rád přispěl do týmové kasy, jenže sám sebe teď nazývá dřevákem, ve velké šanci minul a v jeho případě zůstalo u dvou gólů. Mrzet ho to ale vlastně ani moc nemusí, vždyť si o několik minut později užil vítěznou děkovačku.

„Z takovéto výhry máme určitě radost. Vyhráli jsme o gól a ještě jsme to otočili, byl to hrozně vyrovnaný zápas. Věděli jsme, že Zlín přijede a bude bránit, což se potvrdilo, ale jsem rád, že jsme to dotáhli do vítězného konce. Radost je obrovská, to je jasné,“ řekl Radiožurnálu Lukáš Pulpán.

Plzeňský obránce připomíná, že jeho tým rychle prohrával o dvě branky, i proto je tříbodový zisk hodně cenný. Ale nemyslete si, i přes vítězství by našli trenéři ve hře Západočechů několik nedostatků, vždyť Plzeňští znovu inkasovali dřív, než se na ledě pořádně rozkoukali.

„Moc dobré to není. Ze čtyř zápasů jsme prohrávali, ještě než jsem se dostal na led, což není příjemné. Příště musíme venku začít a aspoň první třetinu vydržet s nulou a nějaký gól dát. Je to vizitka celého mužstva,“ dodává Luboš Rob.

Jeho tým zvládl i druhé domácí utkání a posunul se na sedmou příčku extraligové tabulky. Na ledě soupeře ale na vítězství čeká a změnit to může v sobotu, kdy se Západočeši představí na ledě Karlových Varů.