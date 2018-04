První gól je důležitý, všímá si Kracík. Plzeň dokázala vrátit sérii na vlastní led

Hokejová extraliga stále čeká na jméno svého prvního finalisty. Plzeň vyhrála v Brně 2:1 a snížila stav semifinále na 1:3 na zápasy. Pro mistrovskou Kometu to byla v play-off první porážka po 13 vítězstvích. Zastavily ji hlavně dva slepené góly Plzně ve druhé třetině. Brno 8:27 6. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaroslav Kracík zaznamenal během pár minut gól i asistenci | Foto: Václav Šálek

„V téhle sérii je hodně důležité, kdo dá první gól. Přijde mi, že se to pak hodně zatáhne a čeká se na brejky,“ řekl na Radiožurnálu plzeňský útočník Jaroslav Kracík.

Zkušený centr měl největší podíl na tom, že se jeho tým poprvé v semifinálové sérii s Brnem dostal v utkání do vedení. První gól dal, na druhý nahrál. Sám se moc chválit nechtěl, udělal to tedy za něj asistent trenéra Ladislav Čihák:

„Je to hodně šikovný centr, v minulosti hodně zatracovaný. Víme, co v něm máme a jsem rád, že to předvedl i v play-off,“ dočkal se Kracík pochvaly z trenérského štábu.

Plzeňské Škodě ale první výhru v semifinále nepřinesly jen Kracíkovy ofenzivní schopnosti. Jedním z nenápadných hrdinů Západočechů byl centr čtvrtého útoku Miroslav Preisinger, který znepříjemňoval zápas třeba Martinu Eratovi.

„To dělá každý tým, lídrů si všímá trošku víc a snaží se je dohrávat. Samozřejmě tam není žádný úmysl někoho zranit, to do sportu nepatří. Ale dostat se někomu čistě pod kůži, to je dobře,“ vysvětluje Slovák hrající na západě Čech.

Zohorna: Porážka nás nevykolejí

Brňané ale směrem k plzeňské kabině po utkání vzkazovaly, že ani první letošní prohra v play off, ani důrazná hra soupeře je nerozhodí.

„Nic se neděje, nemůže nás to nijak vykolejit. Je to 3:1, máme další zápas před sebou a pořád nám chybí jeden krok,“ upozornil brněnský útočník Hynek Zohorna, že to je stále Kometa, kdo může v pátém semifinále oslavit postup do boje o titul.

Pátý zápas série mezi vítězi základní části a obhájci titulu se odehraje v sobotu v Plzni. Úvodní buly je naplánované na 17:20 a server iROZHLAS.cz ze zápasu nabídne online přenos.