Návrat ze zámoří do české extraligy. Hokejová Sparta představila Machovské a Přibyla

Oba působili v minulé sezóně v zámoří, do slavné NHL se ale nakonec neprobojovali. Útočník Daniel Přibyl a brankář Matěj Machovský se tak vrací zpátky do české extraligy, když v nadcházejícím extraligovém ročníku posílí pražskou Spartu.

Zahrát si v NHL je snem každého hokejisty. Ne každému se ale splní. Daniel Přibyl a Matěj Machovský poznali v tomto světě spíše tu odvrácenou stranu. Hráli v nižších soutěžích a čekali na šanci, která ale nepřišla.

Přibyla brzdila zranění, Machovský zas neměl důvěru týmu. Na farmě Detroitu odehrál 4 zápasy v AHL, pak chytal v nižší soutěži East Coast Hockey league.

„Přišlo mi, že tam mám zavřené dveře, ještě než jsem tam přiletěl. Při podpisu smlouvy to tak nevypadalo. Potom jsem ale během sezony zjistil, že jediný člověk, který mě tam chce, je trenér gólmanů z farmy, a to se pak těžko probíjíte skrz,“ říká Matěj Machovský.

„Snažil jsem se odvést maximum, i když jsem byl dole v East Coast a myslím si, že jsem chytal výborně. Trochu mě mrzelo, že mi nedali šanci, i když jsem tam měl dobrá čísla,“ vypráví Machovský.

Pro Daniela Přibyla to bylo o to těžší, že mu boj o NHL ztěžovala zranění. Kvůli operaci kolene dokonce vynechal celou loňskou sezonu.

„Celé to bylo těžké. Bylo těžké se koukat na hokej a nemoct do toho zasáhnout. Zároveň k tomu nejistota v tom, jak to s kolenem bude vypadat. To byly asi ty nejhorší fáze,“ uvědomuje si Přibyl.

Ale jedno pozitivní východisko pětadvacetiletý útočník přece jen našel. Minimálně po psychické stránce ho život v Americe posílil.

„Zpětně bych asi řekl, že mě to nějaký způsobem posílilo a mohl jsem poznat sám sebe, jak se v těžkých chvílích chovám, co jsou moje limity a na čem je potřeba zapracovat,“ popisuje výsledky svého pobytu za mořem Přibyl.

Oba hokejisté mají teď společný cíl, vrátit Spartu zpět na vrchol extraligy. Přibyl se vrací do známého prostředí, pozice Machovského bude nejspíš náročnější. Už jen proto, že ve Spartě v posledních letech žádná brankářská jednička dlouho nevydržela.

„Tato pozice ve Spartě je vždycky hodně omývaná. Když vyhrajete, tak jste hrdina, když prohrajete, tak je to horší. Sparta je hodně pod drobnohledem, tady se bude rozebírat úplně všechno,“ dodává nový sparťanský gólman.