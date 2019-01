Hokejisté Zlína zvítězili v Chomutově 4:1, stejným výsledkem vyhrála Sparta i Vítkovice

Chomutov - Zlín 1:4

Chomutovští Piráti hostili na svém ledě Zlín. Hned v první minutě ale natěšené diváky zchladil zlínský Pavel Sedláček, který po vysunutí Edgarse Kuldy otevřel skóre. Neuplynulo ani šest minut zápasu a Zlín už vedl rozdílem dvou branek. Po nahození Zdeňka Okála se dostal ke kotouči Antonín Honejsek a podél pravého betonu chomutovského brankáře navýšil vedení.

Zlínská aktivita ale neutuchala a znatelné to bylo i na rostoucím skóre. Jakub Šlahař obdržel přihrávku do jízdy a z levé strany neměl problém brankáře Justina Peterse překonat.

O dvě minuty později, když Jakub Herman zvýšil už na 4:0, bylo Chomutovu ještě hůře.

I přes frustraci pramenící z nepříznivého skóre ale chomutovští neskládali zbraně a ve 33. minutě jim to přineslo první ovoce. Lukáš Vantuch našel skvělou přihrávkou Radka Dudu, který střelou z mírného úhlu překonal zlínského brankáře Libora Kašíka a snížil na 1:4. Více už ale Chomutov nestihl a se Zlínem tak prohrál 1:4.

Karlovy Vary - Sparta Praha 1:4

Pražská Sparta zavítala do Karlových Varů s cílem napravit poslední porážku s Třincem. Vary z posledních deseti zápasů vyhrály jen jednou. Dobře nevstoupily ani do zápasu se Spartou. V čase 1:49 se po přihrávce Kevina Klímy dostal k puku Jan Košťálek a ranou z první vstřelil první gól zápasu.

Svěřencům německého trenéra Uweho Kruppa se vedení podařilo navýšit, když se ve 46. minutě trefil Jiří Smejkal, který zužitkoval přihrávku Matěje Berana.

Klidnou koncovku zápasu hokejistům Sparty ale gól na 2:0 nezajistil. Karlovy Vary totiž v čase 55:20 snížily, když se v přesilovce prosadil David Griger.

O minutu později se ale přeci jen Sparta dočkala uklidnění, když se po buly od modré prosadil Jéremié Blain.

V samotném závěru se ještě prosadil Miroslav Forman, který ranou od levého kruhu propálil bývalého brankáře Sparty Filipa Novotného a zvýšil na konečných 4:1.

Mladá Boleslav - Olomouc 1:4

Olomouc si po čtyřech prohrách v řadě chtěla spravit chuť na stadionu Mladé Boleslavi. Už ve čtvrté minutě se ale radoval boleslavský Tomáš Knotek, který se trefil po přihrávce Davida Šťastného. Olomoučtí ale na vyrovnání nečekali dlouho. V čase 11:20 se o něj po přihrávce Davida Ostřížka postaral Zbyněk Irgl.

Ještě do konce první třetiny šli hokejisté Olomouce do vedení, když se prosadil útočník Petr Strapáč.

O to, aby Olomouc šla do závěrečných minut s větším než s jednobrankovým náskokem, se ve 48. minutě postaral Petr Strapáč. Ten dal svůj druhý gól v zápase, když využil přihrávku od Zbyňka Irgla a navýšil vedení na 3:1.

Výhru Olomouce v závěru pečetil Vilém Burian, který zvýšil na 4:1.

Plzeň - Mountfield HK 4:0

V zápase mezi Plzní a Mountfieldem HK se jako první dostala do vedení domácí Plzeň, když se 14 sekund před koncem první třetiny prosadil dorážkou Vojtěch Němec.

Běžela 27. minuta hry a Jan Kovář našel na zadní tyči zcela volného Ondřeje Kratěnu, který neměl problém zvýšit na 2:0.

Ve 42. minutě se po přihrávce Jaroslava Kracíka podruhé v zápase prosadil Vojtěch Němec.

V závěru zápasu ještě vedení navýšil Jaroslav Pour, který si připsal první branku v sezoně.

Vítkovice - Kometa Brno 4:1

Proti Vítkovicím nastoupil ve druhé útočné formaci Brna i Tomáš Plekanec. Do vedení šli ale jako první domácí, když situaci dva na jednoho využil Šimon Stránský.

V úvodu druhé třetiny se Kometa dočkala vyrovnání. Petr Holík nabil Ivanu Barankovi, který se nemýlil. Vyrovnaný stav ale netrval dlouho a po pěti minutách Jan Výtisk znovu strhl vedení na stranu Vítkovic.

Jejich vedení bylo ještě vyšší, když se v 52. minutě prosadil Rastislav Dej, který ranou do levé části branky překonal Karla Vejmelku.

Hokejisté Komety Brno to ještě v závěru zkoušeli bez brankáře, ale přineslo jim to jen další inkasovaný gól, který do prázdné branky vstřelil Rostislav Olesz.

Bílí Tygři Liberec – Verva Litvínov 2:3

Libereckým Tygrům se v posledním zápase nepodařilo navázat na sérii šesti výher v řadě a prohráli s Mountfieldem HK. Dobře nevstoupili ani do zápasu s Litvínovem, který už ve třetí minutě poslal do vedení Josef Jícha.

Liberec ale odpověděl dvěma brankami v rozmezí dvou minut a po gólech Matěje Stříteského a Tylera Redenbacha se dostal do vedení 2:1.

Ve 23. minutě došlo před brankou Liberce ke skrumáži, ve které se nejlépe zorientoval Jakub Petružálek, který z bezprostřední blízkosti skóroval. Bylo vyrovnáno na 2:2.

Do závěrečného dějství vstoupili lépe hokejisté Litvínova. Filip Helt obkroužil branku a přihrál na kruh, kde se dostal k puku Lukáš Kašpar a razantní střelou poslal Litvínov opět do vedení.

Další góly už diváci v liberecké aréně neviděli. Zápas tak skončil výhrou Litvínova 3:2.

Pardubice – Oceláři Třinec 2:5

Vedoucí Třinec dorazil v pátek na půdu trápících se Pardubic. První gól přišel až v závěru první třetiny, když se trefil třinecký Vladimír Roth. Už za minutu ale bylo zásluhou Tomáše Rolinka, který puk dorazil za brankáře Šimona Hrubce po střele Marka Hovorky.

Třinečtí si ale v úvodu druhé třetiny vzali vedení zpět. Jiří Polanský, který se v pardubickém brankovišti objevil úplně sám, překonal brankáře Ondřeje Kacetla ranou pod horní tyčku.

Nejbohatší na branky byla závěrečná třetí třetina. V ní se nejprve prosadil třinecký Michal Kovarčík a zvýšil na 3:1. O šest minut později snížil na 2:3 Kanaďan ve službách Pardubic Jake Cardwell.

Poté se ale prosazovali už jen třinečtí, kteří dali dvě branky během devíti sekund. Díky gólům Tomáše Marcinka a Davida Ciancaly zvítězil Třinec na ledě Pardubic 5:2 a upevnil si tak náskok na prvním místě ligové tabulky.

Tipsport extraliga 2018/19 (PLATNÉ K 18. 1. 2019) Tým Z V VP PP P Skóre B 1. Třinec 35 21 3 2 9 107:71 71 2. Vítkovice 38 21 1 3 13 101:88 68 3. Liberec 35 19 3 3 10 119:90 66 4. Mountfield HK 36 17 6 3 10 101:86 66 5. Plzeň 34 15 5 5 9 107:70 60 6. Kometa Brno 37 15 5 4 13 106:104 59 7. Mladá Boleslav 37 17 1 1 18 84:87 54 8. Olomouc 36 15 2 5 14 84:97 54 9. Sparta 35 14 5 1 15 95:91 53 10. Litvínov 36 16 2 1 17 87:90 53 11. Zlín 36 14 2 4 16 100:103 50 12. K. Vary 35 11 2 3 19 92:104 40 13. Chomutov 35 9 2 3 21 82:113 34 14. Dynamo 37 6 2 3 26 70:141 25