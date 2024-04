Gól jsem ani neviděl. Rozhodne sedmý zápas, co víc si přát, říká třinecký útočník Cienciala

Semifinálová série mezi Spartou a Třincem se rozhodne v sedmém utkání v Praze. Oceláři na domácím ledě prohrávali ještě vteřinu před koncem 0:1, Daniel Voženílek ale stihl protlačit puk za Jakuba Kováře. V prodloužení pak vrátil sérii do Prahy útočník David Cienciala. Třinec 10:43 12. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejisté Třince se radují po vítězství nad Spartou v prodloužení | Foto: Jaroslav Ožana

„Samozřejmě jsme si za tím šli a furt jsme tomu věřili. Ta střela byla z kategorie těch šťastnějších, ale jsme za ni nesmírně rádi, že nám dala šanci pokračovat v sezoně,“ popisoval Daniel Voženílek zázračný moment utkání, kdy nachytal zpoza branky gólmana Sparty Kováře.

Rozhodčí ještě kontrolovali čas na videu, ale brzy měli jasno. Střelec jediné branky Pražanů Ondřej Najman doufal, že gól nebude platit. „Asi jsme doufali, že ho neuzná, ale s tím nic neuděláme, tak se snažíme to neřešit. Prostě ho uznal, hraje se až do poslední sekundy a oni to využili.“

Třinec tak třemi výhrami za sebou Spartu dotlačil až ke zdi a Spartu psychicky ji pořádně deptá. „Já si myslím, že nejsme jediní. Už pár let tady prověřují víc týmů,“ doplnil Najman na adresu mužstva, které získalo čtyři poslední mistrovské tituly a zabralo i za stavu 0:3 se Spartou.

Po Voženílkovi prodloužil sezonu i Ciencala, který v 70. minutě po teči Adámkovi střely rozhodl o třetí výhře Ocelářů za sebou. „Marian to střílel od modré a já jsem trochu vyhlížel, že obskočím toho beka a zkusím to tečovat. Poslal tam úplně ideální střelu, já jsem se dostal před toho beka, vložil jsem tam hokejku a pak už jsem jenom viděl, jak vybouchla hala, takže gól jsem ani neviděl. Jsme rádi, že jsme dokázali srovnat sérii. Je to hrozně těžké, ale jsem rádi za to, jak to dopadlo. Rozhodne sedmý zápas, co víc si přát,“ popsal druhý a rozhodující úspěch Třince David Cienciala.

Teď se rozhodne v sobotním utkání v Praze. „Krásné utkání, rychlé utkání z obou stran. Gratuluju Třinci k vítězství, k tomu třetímu bodu. Za dva dny se uvidíme dál a tam už se uvidíme naposled,“ má pravdu sparťanský trenér Pavel Gross a bude se opět řešit, jestli se někomu podaří otočit z 0:3 na 4:3.

David Cienciala si takto nádherně našel nahození Mariana Adámka od modré a přesnou tečí vystřelil @hcocelaricz jízdenku zpátky do Prahy #momentyplayoff | #zatitulem pic.twitter.com/GNk9Joy0Pv — Tipsport extraliga (@telhcz) April 11, 2024

Došlo tak na slova dalšího třineckého útočníka Viliama Čacha, který takto mluvil za stavu 0:3 v sérii. „Nic nevzdáváme. Nikomu se ještě nepodařilo otočit z 3:0, no tak kdo jiný než my.“