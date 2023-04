Hokej mě pořád baví. Na příští sezonu dám dohromady co nejsilnější tým, říká Jágr po baráži

Kladenský hokej zůstává extraligový. Rytíři zvládli baráž proti prvoligovým šampionům ze Zlína v nejkratším možném termínu, zvítězili 4:0 na utkání. Poslední duel zvládli na ledě soupeře těsně 1:0. Jednapadesátiletý útočník a majitel klubu Jaromír Jágr Radiožurnálu Sport prozradil, jak vidí budoucnost kladenských Rytířů, ale i jeho případné pokračování kariéry. Zlín 9:03 22. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaromír Jágr si s Kladnem zajistil extraligovou příslušnost i pro nadcházející sezonu | Foto: Pavel Paprskář | Zdroj: ČTK

Udržení v extralize kladenští hokejisté moc bujaře neslavili, spíše to vypadalo, že se jim ulevilo. A když se útočník a majitel klubu Jaromír Jágr dlouho po konci utkání dostavil už v kožené bundě mezi novináře, vypadal unaveně.

„S náskokem 3:0 na zápasy jsme měli dostatečný polštář, kdyby to třeba nevyšlo. Takže celý den před zápasem jsme byli v klidu. Nevěděl jsem, co čekat před baráží, ale myslím si, že jsme před jejím startem kvalitně potrénovali, což bylo důležité,“ přiblížil Jágr, jak prožíval nejen závěrečné chvíle úspěšné baráže se Zlínem.

Teď čeká šéfa kladenského klubu další těžký úkol, připravit tým na příští sezonu tak, aby baráž o udržení vůbec nehrál.

„Bylo by to daleko horší, kdyby jsme tu soutěž ztratili. Teď víme, že hrajeme nadále extraligu a pokusíme se dát dohromady nejlepší mančaft, jak jen to bude možné,“ hlásí Jágr.

Odchod Kubíka

Podle Jágra je jistý zatím jen odchod Adama Kubíka. Nejisté je pokračování veteránů Tomáše Plekance s Jakubem Klepišem. Jestli bude pokračovat jako aktivní hráč sám jedenapadesátiletý majitel klubu, na to nemá jasnou odpověď.

„Hokej mě pořád baví, ale samozřejmě je frustrující, že nepodávám výkony, na které jsem byl zvyklý. Výhodou je, že jako majitel jsem stále uvnitř klubu, takže přesně vím, co se děje. To je velké plus.“

Jasněji o budoucnosti druhého nejproduktivnějšího hokejisty v historii NHL bude při pohledu na soupisku kladenského týmu v letních přípravných duelech.

„Hlavně záleží na tom, jestli budu hrát zápasy v přípravě. Pokud je vynechám, tak už se mi do toho nechce znovu naskakovat během sezony, pořád to oddaluji a je to horší a horší,“ dodává Jágr.

Nebýt prosincové virózy v kladenské kabině, pravděpodobně by se už nezapojil ani do této sezony, do které naskočil právě až v době nedostatku jiných hráčů. A nakonec opět pomohl k záchraně v extralize.