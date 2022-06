Doufám, že se do Ruska nebudu muset vrátit, říká brankář Will. V KHL má stále platnou smlouvu

Po ruské invazi na Ukrajinu byla řada českých hokejistů v nejistotě, hráli v KHL a museli řešit svou budoucnost. Stejně na tom byl i brankář Roman Will. Ten pro příští sezonu posílí Pardubice a věří, že se zpátky do Ruska nebude muset vracet. Ani po několika měsících se mu o aktuální situaci nemluví snadno. Pardubice 19:43 27. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Roman Will v dresu české reprezentace | Foto: Evgenia Novozhenia | Zdroj: Reuters

Kluby v extralize vytušily, že po invazi Ruska na Ukrajinu bude řada hráčů, kteří budou chtít v KHL skončit. Vedení Pardubic nabídlo hned čtyřem z nich, aby pro příští sezonu posílili Dynamo - Romanu Willovi, Tomáši Hykovi, Lukáši Sedlákovi a Lukáši Radilovi.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říká hokejový brankář Roman Will o konci svého angažmá v Rusku

Sedlák se nakonec rozhodl pro angažmá v NHL, trio hráčů v čele s gólmanem Romanem Willem bude v příští sezoně nastupovat právě v dresu Východočechů.

„Pardubice se k nám zachovaly férově a byly tady pro nás v těžké situaci, kterou jsme v Rusku zažívali. Neměl jsem důvod přemýšlet ani nad něčím jiným, protože nebyla jasná situace, kdy a jak svá angažmá ukončíme, ale Pardubice za námi stály a řekly nám, že na nás budou čekat. To rozhodlo,“ řekl Will Radiožurnálu.

Will stejně jako další hráči nemá smlouvu v Rusku ukončenou a celá situace ještě není úplně vyřešená.

„Abych byl upřímný, jsem rád, že nám ji vůbec přerušili. Nejdříve nám totiž slibovali hory doly, ale když skončila sezona, vyjednávání najednou nebyla vůbec jednoduchá. Chci poděkovat svému agentovi, který to zvládnul aspoň tak, že máme rok k dobru, abychom našli cestu, jak tam nepokračovat. Snad se to nějak vyřeší, je pro mě těžké o tom mluvit. Chci být tady a doufám, že se tam nebudu muset vrátit proti mé vůli,“ vysvětluje brankář.

Skoro všichni čeští hráči, kteří byli v KHL, tak v ní v dalším roce nastupovat nebudou, najdou se ale i výjimky. V Česku je jedna jediná - Rudolf Červený, který se údajně dohodl na angažmá ve Vladivostoku. Pro příští ročník podepsalo v ruské soutěži smlouvu také hned několik slovenských hráčů.

„Je to samozřejmě každého volba, my tři jsme měli od začátku jasno, že tam nechceme hrát ani ten první zápas, ale museli jsme. Nebudu nikoho soudit, ať si každý rozhodne podle svého svědomí,“ myslí si Will.

„Dostávali jsme spoustu špatných zpráv od českých lidí, kteří do toho ale neviděli. Co my jsme tam měli dělat? Já se o sebe postarám, ale když mám doma tříměsíční dítě a manželku, a do toho mi chodí takové zprávy od lidí z Česka, tak spíš řeším, aby se něco nestalo,“ vysvětluje.

A kombinovat hokejovou kariéru s válkou je v myšlenkách hodně složité a Will doufá, že všechno špatné brzy skončí.

„Koho by napadlo, že budeme řešit tyto věci? Řešíme, jestli je pro mě těžké, že tam nebudu hrát, a podívejme se, co se tam děje. Nechtěl bych vůbec řešit, jestli je to nějak těžké pro mě, ať se to prostě ukončí, ať se svět dá zase do pořádku,“ říká posila pardubického brankoviště.