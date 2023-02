‚Baráž tu nikdo nechce.‘ Kladno neudrželo vedení a po dvou dnech opět spadlo na dno tabulky

Když Kladno v minulém kole po dlouhých týdnech opustilo dno extraligové tabulky, mnozí jistě tušili, že tím boj Středočechů o setrvání v nejvyšší soutěži neskončil. Netrvalo to ale ani dva dny, a tým hrajícího majitele Jaromíra Jágra je na posledním místě zpátky. Odsoudily ho k tomu domácí prohra 4:5 v prodloužení s Olomoucí i další extraligové výsledky. Kladno 9:23 20. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejisté Kladna | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: Reuters

Kladenští fanoušci si pořádně zakřičeli v momentě, kdy právě Jaromír Jágr vsítil první trefu domácích, a zaokrouhlil počet svých gólů v profesionální kariéře na 1100. Jenže ani jeho branka, ani tříbodový příspěvek dalšího veterána Tomáše Plekance nakonec Středočechům nestačil.

„S výkonem rozhodně nespokojený nejsem. Akorát je škoda, že jsme to nedohráli do konce,“ narážel trenér Kladna Otakar Vejvoda mladší na fakt, že jeho mužstvo přitom nebylo daleko od plného bodového zisku.

Ve třetí třetině totiž otočilo stav utkání z 1:3 na 4:3, a mohlo přidat i další góly, Olomouc ale podrželi brankář Jan Lukáš i branková konstrukce za ním.

„Když to tak vezmu, byl to super návrat do zápasu ze stavu 1:3. Jít pak do vedení, musím dát před kluky a celým týmem klobouk dolu, jak jsme na ledě fárali. Když se ale dostaneme do vedení, musíme si ho pohlídat, ale to se prostě někdy stane. Sice bereme jeden bod, ale tři by v současné situaci byly lepší,“ smutnil domácí útočník Martin Procházka.

Gól Jaromíra Jágra

51 YRS OLD AND STILL GOING

Jaromír Jágr #KLA

2-1 Olomouc #Extraliga pic.twitter.com/Khwne79qfb — Hockey News Hub (@HockeyNewsHub) February 19, 2023

Kladnu nehrály do karet ani výsledky z dalších nedělních duelů. Výhry Českých Budějovic ve Vítkovicích, Mladé Boleslavi v Brně a také domácí triumf Litvínova v prodloužení nad Třincem totiž znamenají, že všichni přímí konkurenti ze spodku tabulky získali více bodů, než Středočeši.

„Asi to bude boj do posledního zápasu. Bude to zajímavý závěr. Myslím, že když budeme ale makat, budeme hrát takhle a eliminujeme některé chyby, nějaké body uděláme, odlepíme se a třeba uděláme i to předkolo. Baráž tu nikdo nechceme,“ řekl po prohře 4:5 v prodloužení Procházka.

Čtyři zápasy před koncem základní části je tak Kladno znovu poslední, a to s jednobodovou ztrátou na třinácté místo. Další boj o to, aby se Středočeši vyhnuli baráži, svedou v pátek doma proti Spartě.