Návrat nechystám, ale ani nevylučuji, říká Jágr po tréninku s Kladnem. Věří, že se tým v extralize zvedne

„Na led chodím proto, že nám chybí hráči. Někteří jsou zranění, někteří odjeli reprezentovat. Potřebovali jsme doplnit kádr,“ vysvětlil Radiožurnálu Sport padesátiletý Jágr důvod své přítomnosti na ledě. O možném návratu nechce spekulovat.

„Víceméně nic nevylučuji, ale neplánuji, že bych se v brzké době vrátil. Musel bych začít trénovat, musel bych se cítit dobře a musel bych mít pocit, že mužstvu budu platný. Je jedno, jestli bych byl ve čtvrté nebo páté pětce, musím být platný týmu. Není potřeba, abych se někam cpal a šel hrát,“ sdělil novinářům svůj názor Jágr.

Trénink si viditelně užíval. „Trochu se zpotím a zhubnu, takže to pro mě není vůbec problém,“ usmíval se už bez bruslí a hokejky.

Na druhou stranu přímo na ledě by to pro něj nemusely být takové nervy, jako jen stát na střídačce. Své si užil při nedávném utkání Kladna v Hradci Králové, kdy Rytíři podlehli v prodloužení 7:8. A to ještě tři a půl minuty před třetí sirénou vedli o tři branky.

„V Hradci mě spíš naštvalo, jak jsme přistoupili k tomu závěru, posledních pět minut jsme odehráli nezodpovědně. Ani by mi nevadilo, že nás někdo přehraje. Já hrál v zápasech, kdy tým dostal během třetiny pět gólů, to se několikrát za kariéru stane. Ale vadí mi nezodpovědný přístup,“ mrzí Jágra.

Rytířům aktuálně patří poslední příčka extraligové tabulky, na předposlední Spartu a dvanáctý Litvínov ztrácí dva body. Reprezentační přestávka by mohla přinést restart zatím nevydařené sezóny.

„I když jsme dostávali dost gólů, nemyslím si, že to je vyloženě zmar. Liga je celkově vyrovnaná, je v ní spoustu týmů, které to také mají nahoru dolu. Některé jsou daleko kvalitnější, než jsme my, také se potýkají s nevyrovnaností výkonů a dostávají se do krizí, do kterých se dříve nedostávali. Liberec prohrál několik zápasů za sebou, České Budějovice, Sparta, Mladá Boleslav...,“ poukazuje majitel Kladna.

„Sice jsme poslední, ale stále ztrácíme jen asi šest bodů na šesté místo, soutěž je velice vyrovnaná. Teď je třeba pokusit se udržet nějakou šňůru vítězství za sebou a udržet se v tabulce na dostřel ostatním,“ dodává.

Změny v kádru dvojnásobný vítěz Stanley Cupu nevyloučil.

„Tým hráče pořád hledá, stejně jako všechny ostatní. Jsou možnosti výměn, někdy se zase týmy chtějí pouze zbavit určitého hráče, takže situaci sledujeme. Kdyby se objevil nějaký hráč, který by mohl zlepšit náš tým, půjdeme po něm,“ uzavírá Jágr.