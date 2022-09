Kladno proti Třinci přišlo o vítěznou sérii. Útočníka Filipa překvapila defenzivní hra úřadujícího mistra

Až v šestém kole extraligové sezóny odešli hokejisté Kladna ze zápasu bez bodu. Třinci podlehli na domácím ledě 1:2. V utkání přitom do poloviny zápasu vedli, tentokrát ale nedokázali duel dotáhnout alespoň do prodloužení. Kladno 7:16 30. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Matyáš Filip z Kladna v souboji s Jakubem Jeřábkem z Třince | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

„Byly tam šance, někdy se to otočí na naší stranu a někdy ne. Spíš to bylo o tom, že jsme ty šance nedali a do toho tam byly nějaké chybičky, které jsme doteď příliš nedělali,“ poznamenal kapitán Rytířů Tomáš Plekanec.

Poslechněte si ohlasy po zápasu Kladno - Třinec

Do této chvíle procházelo Kladno, které se v nové sezoně vrátilo z chomutovského exilu do vlastní haly, extraligou pohodlně. Bodovalo ve všech pěti duelech - po dvou prohrách v nastavení třikrát v řadě zvítězilo.

Proti Ocelářům, se kterými Středočeši prohráli poslední tři utkání, vedlo díky brance Jakuba Klepiše z oslabení, skóre ale otočili útočníci hostů Daniel Voženílek a Aaron Chmielewski.

Gólu Jakuba Klepiše předcházela povedená asistence Matyáše Filipa

Matyáš Filip ujel ve vlastním oslabení, zadovkou krásně předal na Jakuba Klepiše, a ten dostal Kladno do vedení! #KLATRI#extra30liga #TELH pic.twitter.com/ZBuy7L0qnc — Tipsport extraliga (@telhcz) September 29, 2022

„Zápas jsme měli dvě třetiny úplně pod kontrolou a bylo to spíš o tom přidat druhý a třetí gól. Musíme se dál soustředit na proměňování šancí a dál hrát naší hru, kterou jsme doteď hráli,“ dívá se už k dalším zápasům.

Jeho tým byl do poloviny zápasu lepší, ale i přes řadu šancí, hlavně v úvodu druhé třetiny, nedokázal své vedení navýšit. Když navíc dokázali Oceláři z ojedinělé šance vyrovnat, už bylo pro Kladno složitější se do šancí dostávat.

„Velkou roli hrál styl jejich hry. Stáli na červené čáře a jen čekali, až nahodíme puk a oni si to budou moct vyvézt. Třinec má tři tituly za sebou a hraje takovýto styl... Moc mi to k nim nesedí, ale jestli jim to přináší ovoce...,“ kroutí hlavou nad stylem hry Třince útočník Kladna Matyáš Filip.

Třinec po minulé sezoně opustil kouč Václav Varaďa, po kterým Oceláři získali nejdříve stříbro a pak třikrát za sebou titulu. Nový kouč Zdeněk Moták měl výsledkově složitý start do sezony, ale nyní se mu podařilo vybojovat druhou výhru v řadě.

Další člen trenérského týmu Ocelářů Vladimír Országh se nad defenzivní taktikou jen pousměje.

„Samozřejmě, když jste v situaci, v jaké jsme my, kdy prohrajete první čtyři zápasy, chcete se dostat zpět na vítěznou vlnu. A jednoduše, dobrá obrana vyhrává zápasy. Ale stále máme daleko k ideálu a ke hře, kterou bychom chtěli předvádět,“ říká asistent trenéra Országh.

Další zápas čeká oba celky v neděli. Kladno jede do Mladé Boleslavi a Třinec přivítá doma Liberec.