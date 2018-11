Pardubice zvítězily v Litvínově 4:3, rozhodl Děrvuk

Před vzájemným soubojem se velkou formou nemohl pyšnit ani jeden z týmů. Domácí Litvínov z posledních pěti zápasů zaznamenal pouze dvě výhry. Stejně tak jejich soupeř z Pardubic. Zatímco Litvínovu ale v tabulce patřilo solidní sedmé místo, Pardubice byly až 12. se čtyřbodovou ztrátou na jedenáctou Olomouc.

Zápas začaly oba týmy opatrně a první velká šance byla k vidění až na konci 14. minuty. To se ke střele od modré domácí Marek Baránek. Pardubický brankář Milan Klouček ale jeho ránu i přes problémy zpacifikoval.

O necelé dvě minuty později už se ale skóre měnilo. Litvínovský Jakub Suchánek ztratil na modré puk a pustil tak do samostatného úniku Dávida Skokana, který se nemýlil a poslal Pardubice do vedení.

Litvínov reagoval až na začátku 2. třetiny, zato ve velkém stylu. Neuplynulo ani půl minuty hry a Petružálek našel přihrávkou Martina Hanzla, který vymetl šibenici Kloučkovy branky. O dalších dvanáct sekund později bylo Pardubicím ještě hůře. Veterán Viktor Hübl našel najíždějícího Lukáše Válka, který chladnokrevně zakonči a Litvínov vedl 2:1.

Pardubice se ale otočkou ve skóre nenechaly zaskočit a ve 32. minutě se dočkaly vyrovnání. Vondráček našel před brankou číhajícího Perreta, který umístěnou střelou do horní části branky nedal Jaroslavu Janusovi šanci.

Vyrovnání skóre na 2:2 ale Pardubicím nestačilo a pokračovaly dál v aktivní hře. Výsledek ale na svojí stranu zlomily až ve 46. minutě, kdy se z mezikruží prosadil Tomáš Vondráček. V 52. minutě se mohly radovat znovu. Litvínovská obrana zaspala, čehož využil ruský hráč v pardubických službách Ilja Děrvuk a zvýšil vedení už na 4:2.

Litvínovští mohli reagovat na konci 54. minuty, kdy hráli přesilovou hru 5 na 3. Snížit se jim ale podařilo až v 57. minutě, kdy se prosadil kapitán Michal Trávníček.

Na víc už se ale Litvínov nezmohl a Pardubice tak mohly slavit výhru 4:3.

„S výjimkou utkání na Spartě jsme nedali v přesilovkách gól osm zápasů. V tom vidím hlavní kámen úrazu, vyvrcholilo to ve dvouminutové přesilovce pět na tři, v které jsme nebyli schopni si vytvořit čistou gólovou šanci. Pokud nebudeme pokorní a hrát to, co na začátku sezony, tak se těžko vyhrává. Potýkáme se se špatnou produktivitou a naše hra propadá v takovou trošku beznaděj. Nechci klukům upřít snahu, ale hokejovosti je tam čím dál míň. Soupeř nás porazil z brejků, my jsme měli územní převahu, trošku i střeleckou, ale pravé gólové šance jsme si nedokázali vytvořit," hledal domácí trenér Milan Razým příčiny porážky.

HC Verva Litvínov - HC Dynamo Pardubice 3:4 (0:1, 2:1, 1:2)

Branky a nahrávky: 21. M. Hanzl (J. Petružálek), 21. Válek (V. Hübl), 57. Trávníček - 16. Skokan, 32. Perret (Vondráček, Wishart), 47. Vondráček (Dušek, Hrabal), 53. Děrvuk (Mandát).

Tipsport extraliga 2018/19 (PLATNÉ K 3. 11. 2018) Tým Z V VP PP P Skóre B 1. Liberec 16 9 1 2 4 55:39 31 2. Sparta 17 8 3 1 5 50:39 31 3. Mountfield HK 17 8 3 1 5 45:38 31 4. Vítkovice 16 9 0 2 5 39:36 29 5. Kometa Brno 15 7 3 1 4 41:36 28 6. Třinec 16 8 0 2 6 42:35 26 7. Litvínov 17 8 1 0 8 37:42 26 8. Plzeň 15 6 2 2 5 44:33 24 9. Zlín 16 7 1 1 7 48:44 24 10. K. Vary 16 7 0 1 8 47:40 22 11. Olomouc 15 6 0 2 7 31:41 20 12. Dynamo 16 5 2 0 9 39:57 19 13. Mladá Boleslav 16 5 0 0 11 33:46 15 14. Chomutov 16 3 0 1 12 33:58 10