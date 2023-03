Třinec v základní části extraligy nezářil, ale Růžička s Daňem ovládli kanadské bodování soutěže

Hokejisté Třince skončili v základní části domácí extraligy na šestém místě a v předkole play-off je čeká Litvínov. Obhájci titulu v dosavadním průběhu sezony nepředváděli nijak oslnivé výkony, ale i tak dosáhli na dvě individuální ceny. Králem střelců se stal Marko Daňo a lídrem produktivity byl Martin Růžička. Třinec 19:03 6. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zápas s Mladou Boleslaví rozhodl Martin Růžička | Foto: Radek Petrášek | Zdroj: ČTK

Martin Růžička bojoval o lídra produktivity se spoluhráčem Marko Daňem. Zkušenější útočník nakonec nasbíral 52 bodů, o jeden víc než jeho slovenský kolega. Růžička vyhrál kanadské bodování po dlouhých deseti letech, naposledy se stal králem produktivity v sezoně 2012/2013.

„Hrozný, je to dost let. Párkrát jsem byl blízko, ale těší mě, že jsem to teď zase dokázal. Chci poděkovat všem, kteří mi k tomu pomohli. Mára ještě tu formu určitě má, je mladý, takže určitě bude ještě bojovat o trofeje. Zatím jsme se nehecovali,“ usmívá se třinecký útočník.

Mladšího spoluhráče z útoku Daňa ale může těšit jiná trofej. Slovenský forvard se stal králem střelců. V základní části vstřelil 29 gólů.

„Samozřejmě jsem rád, že se mi to podařilo a s Růžou jsme si to hezky rozdělili. Je to super a věřím, že v předkole a v play-off budeme naší produktivitou pomáhat mužstvu a dotáhneme to daleko,“ doufá v úspěch Daňo.

Třinec v posledních třech mistrovských sezonách končil základní část vždy na druhém místě a v play-off začínal až ve čtvrtfinále. To ale bylo za éry trenéra Václava Varadi. V této sezoně jsou Oceláři až šestí a musejí do předkola. A to navzdory individuálním cenám pro Daňa s Růžičkou.

„Věřím, že v play-off se rozjedeme a bude to padat všem. Nejde o góly, ale musíme zápasy zvládat, i kdyby to mělo být jen jedna nula. Ocenění si užijeme po sezoně, teď je důležité předkolo a první domácí zápas,“ uzavírá nejlepší střelec soutěže.

Třinec začne předkolo play-off doma proti Litvínovu. Úvodní zápasy odehrají na svém ledě Oceláři ve středu 8. března a ve čtvrtek 9. března. Všechny zápasy vyřazovací části hokejové extraligy uslyšíte v přímých přenosech Radiožurnálu Sport v pořadu S mikrofonem za hokejem.

Složení dvojic pro předkolo play-off hokejové extraligy První zápasy sérií se hrají ve středu 8. března 17.00 Třinec - Litvínov 18.00 Olomouc - Karlovy Vary 18.00 Liberec - Plzeň 19.00 Kometa Brno - Mladá Boleslav