V případě Frolíka není o čem pochybovat, myslí si o napadení rozhodčího hokejový expert Procházka

V hokejové extralize přibylo v posledních kolech trestů za fyzické napadání rozhodčích. Ke čtyřem hráčům z minulého týdne se o víkendu přidali Christopher Martenet a Tomáš Mertl. Oba byli vyloučení do konce utkání za to, že strčili do sudího. Americký obránce Kladna i plzeňský útočník tak můžou počítat i s dalším trestem od disciplinární komise, pravděpodobně na dva zápasy. Praha 11:22 11. prosince 2023

Hokejový trenér Kladna Otakar Vejvoda už zase nebude mít v extralize k dispozici kompletní kádr.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co si o napadání rozhodčích myslí hokejový expert Martin Procházka

Sotva si disciplinární trest odpykal útočník Michael Frolík, pravděpodobně ho za stejný prohřešek dostane americký obránce Christopher Martenet, který v nedělním utkání v Olomouci fyzicky napadnul rozhodčího.

Stejně vysoký trest totiž kvůli fyzickému napadání rozhodčích dostali před dvěma koly i sparťanský obránce Ondřej Mikliš, Slovinec Rok Macuh z Olomouce, opora litvínovské ofenzivy Ondřej Kaše a taky kladenský útočník Michael Frolík.

„V případě Michala Frolíka není o čem pochybovat, tam prostě přišel souboj a Frolík rozhodčího srazil rozhodčího k ledu,“ řekl ve vysílání Radiožurnálu Sport olympijský vítěz z Nagana Martin Procházka. Opačného názoru je ale kladenský trenér Otakar Vejvoda.

„On šel napadat a já prostě šel. Abych chtěl trefit rozhodčího, to vůbec nepřipadá v úvahu. Každopádně jsem nebyl spokojený s mým hráčem spokojený, ale bylo to nechtěné,“ vysvětloval Vejvoda.

„Určitě chápu, že nesmíme ohrožovat rozhodčí, ale je to zápas a v emocích se to těžko dělá a když se někdo přimotá, může se něco stát,“ souhlasil s trenérem Vejvodou jeho svěřenec Jaromír Pytlík.

Michael Frolík navíc k zastavení činnosti dostal pokutu ve výši 10 procent základní měsíční odměny.

Nic nového

Disciplinární komise uvedla, že při svém rozhodnutí zohlednila zkušenosti a trendy ve vyspělých hokejových soutěžích. S manažerem rozhodčích Vladimírem Pešinou na toto téma mluvil Martin Procházka.

„On říkal, že jsou si rozhodčí jistí, že ve třech případech je to správné potrestání a je to opravdu na dva zápasy. Jde o ochranu rozhodčích, kteří jsou součástí hry a stávalo se to i dříve. Mě se taky několikrát během zápasu stalo, že jsem sledoval kotouč a najednou se mi tam připletl rozhodčí a srazili jsme se. V té době, pokud se nestalo nic vážného, žádné tresty nebyly,“ doplnil hokejový expert Radiožurnálu Sport. Disciplinární komise hokejové extraligy rozhodne o trestech v pondělí odpoledne.

Tabulka Tipsport extraliga 2023/2024 (PLATNÉ K 11. 12. 2023) Tým Z V VP PP P Skóre B 1. HC DYNAMO PARDUBICE 27 17 3 4 3 101:58 61 2. HC Sparta Praha 27 16 4 1 6 87:57 57 3. HC Oceláři Třinec 26 12 5 4 5 83:66 50 4. Mountfield HK, a.s. 27 12 3 4 8 74:63 46 5. HC Litvínov 27 13 3 1 10 81:77 46 6. Bílí Tygři Liberec 28 12 3 2 11 89:87 44 7. HC KOMETA BRNO 26 11 3 1 11 76:66 40 8. HC Motor České Budějovice 26 10 2 6 8 67:70 40 9. HC Olomouc 27 8 5 3 11 61:74 37 10. HC Energie Karlovy Vary 26 7 5 2 12 67:71 33 11. HC ŠKODA PLZEŇ 26 8 3 3 12 62:73 33 12. HC VÍTKOVICE RIDERA 25 6 1 6 12 60:76 26 13. Rytíři Kladno 25 4 3 6 12 58:89 24 14. BK Mladá Boleslav 27 4 2 2 19 53:92 18