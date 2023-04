Odchod Pavlíka z funkce je pro zklidnění situace v sérii to nejlepší, říká šéf extraligy Loukota

Hokejový funkcionář a majitel Vítkovic Aleš Pavlík rezignoval na funkci prezidenta Asociace profesionálních klubů ledního hokeje. Udělal to po svých výrocích po semifinálovém zápase ostravského klubu s Hradcem Králové. Pavlík nařknul rozhodčí z korupce. Jeho rozhodnutí pro Radiožurnál Sport okomentoval ředitel extraligy Martin Loukota. Praha 15:17 8. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ředitel hokejové extraligy Martin Loukota | Zdroj: Profimedia

Majitel Vítkovic Aleš Pavlík rezignoval na funkci prezidenta Asociace profesionálních klubů ledního hokeje (APK). Tušil jste, že by něco takového mohlo přijít?

Nečekal jsem, že vyvození osobní zodpovědnosti přijde tak rychle. Pro zklidnění situace v rozehrané sérii je to nejlepší, co se mohlo stát. Bezprostřední reakce byla taková, že ve vedení APK ztrácíme velmi schopného člověka a manažera. Chci Alešovi Pavlíkovi poděkovat za všechno, co pro extraligu udělal při výkonu funkce.

Má jeho odstoupení bezprostřední vliv na chod soutěže?

Na chod soutěže to vliv nemá. Samozřejmě v nejbližší době bude svoláno představenstvo, které rozhodne o dalším postupu. Máme na zvolení prezidenta APK třicet dní, takže máme i nějaký čas po sezoně.

V play-off planou emoce na všech stranách. Dá se podobným extempore zabránit nebo je to vždy na odpovědnosti konkrétních lidí?

Zabránit se tomu nedá. Každý účastník utkání musí emoce zvládnout, udržet si nadhled a odstup. Můžeme jedině zamezit tomu, že se někdo dostane do kabiny rozhodčích.

Máte na razantní krok Aleše Pavlíka odezvu i od extraligových klubů?

Včera jsem byl na utkání v Třinci a zástupci Třince i Pardubic respektují to, že pan Pavlík vyvodil tak rychle osobní odpovědnost a přijali to.

Bude Asociace profesionálních klubů hledat prezidenta už nyní nebo až po finále extraligy?

Máme na to měsíc. Na konci dubna máme valnou hromadu, ale bude tam prostor k řešení i na začátku května.

Aleš Pavlík už není šéfem APK, ale post místopředsedy hokejového svazu si minimálně prozatím ponechal. Je to podle vás správně?

To je otázka spíše na hokejový svaz nebo na pana Pavlíka.