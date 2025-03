Nedokážu si to vysvětlit, mrzelo trenéra Liberce Pešána vyrovnání série. Rozhodovat bude pátý duel

Hokejisté Třince a Mladé Boleslavi postoupili do čtvrtfinále Tipsport extraligy. Další dvě série předkola rozhodne ve čtvrtek až poslední pátý zápas. Do něj dotlačili sérii hokejisté Karlových Varů ve Vítkovicích. A také České Budějovice, které po výhře 3:0 v Liberci srovnali sérii na 2:2. Liberec 10:44 12. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Filip Pešán | Foto: Vít Černý | Zdroj: ČTK

Zrcadlový průběh měly zápasy předkola play-off hokejové Tipsport extraligy v Liberci, kde teď dvakrát hrály České Budějovice. Jihočeši sérii srovnali na 2:2 a rozhodne se na jejich ledě už ve čtvrtek.

„Nový den, nový zápas. Podařila se nám první třetina, která se nám minule nepodařila,“ zhodnotil trenér Českých Budějovic Ladislav Čihák.

Jen s tím rozdílem, že se to oproti minulému utkání série tolik nepralo. Závěr třetího zápasu série ale měl vliv na ten další, jak řekl za vítěze Adam Kubík: „Ukázali jsme jim, že jsme to nezabalili a chceme o to bojovat. Bylo to jak v našich, tak v jejich hlavách. Dnes jsme v tom pokračovali a to hrálo velkou roli.“

„Neodkážu si to vysvětlit. Přišlo mi, že jsme vyhrabali z nejhoršího v sezoně a teď už to vítězoslavně dokončíme. Takhle se ale ty zápasy bohužel nehrajou, zaplatili jsme za to daň,“ navazuje na Kubíka liberecký trenér Filip Pešán.

Rozhodne pátý zápas

Severočeši prohrávali dlouho 0:2, ale dostat se soupeři pod kůži, jako to udělal soupeř zápas předtím, v plánu nebylo.

„Chtěli jsme do poslední chvíle hrát hokej, ale bohužel tam nepadl gól, abychom mohli navázat tlakem. Tohle se nepovedlo, takže budeme muset přijet do Budějovic úplně jinak nastavení,“ popisoval liberecký hokejista Oskar Flynn.

„Oni se chtěli bít o výsledek včera, ale my dali dva rychlé góly. Dnes dali ale oni rychlé góly a neměli se proč bít,“ říká Róbert Lantoši, který za stavu 2:0 pro soupeře neproměnil trestné střílení a drama v závěru už nepřišlo.

A tak je série předkola vyrovnaná 2:2 na zápasy a o postupujícím se rozhodne už ve čtvrtek na českobudějovickém ledě.