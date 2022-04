Jejich gólman je zatím rozdílový, vysekl poklonu brankáři pražské Sparty trenér Budějovic Modrý

„Jejich gólman nám zatím stojí v cestě, chytá výborně. Zatím je rozdílový a my musíme najít cestu, jak jim to uděláme komplikovanější,“ říká trenér Českých Budějovic Jaroslav Modrý na adresu gólmana soupeře.

V brankovišti Sparty stojí Július Hudáček, za dva zápasy pustil jen dva góly a naposledy ho překvapil jen Milan Gulaš, který vyjel zpoza branky z opačné strany, než slovenský brankář Sparty čekal.

„Ten gól, který jsme dostali, nás paradoxně trochu nakopl a začali jsme hrát ještě rychleji, lépe a odměnou byly ty góly a přesilovky.“

„Všechno bylo o produktivitě a efektivitě. Ze začátku jsme měli nějaké šance a mohlo to po první třetině být jinak,“ navazuje na Hudáčka útočník Jihočechů Michal Vondrka.

Neslavné vzpomínky

Snížit sice Motor zvládl, ale na obrat v zápase se nezmohl. A jeden ze střelců Sparty – obránce Michal Moravčík – je rád, že už se neopakuje, co Spartu dříve trápilo. To, že nedokáže udržet vedení.

„Už jsme si tímhle, jak to říct slušně – hnusem prošli během té série, co jsme měli v listopadu, kde jsme byli šílení a takové situace nás srážely do kolen. Jenom dobře, že si to pamatujeme a víme, co nechceme, aby se stalo znova.“ dodal Moravčík.

Semifinále Sparta – České Budějovice bude za stavu 2:0 pro Pražany pokračovat na jihu Čech ve čtvrtek a pátek.