Celé město cítí, že můžeme dosáhnout na úspěch, říká před semifinále hradecký obránce Jank

Hokejisté Hradce Králové se připravují na semifinále play-off extraligy proti Vítkovicím. K prvnímu utkání nastoupí na severu Moravy v úterý. Díky tomu, že si ve čtvrtfinále poradili s Libercem v pěti zápasech, měli delší čas na přípravu i odpočinek. Hradecký obránce Bohumil Jank v rozhovoru pro Radiožurnál Sport mluvil o tom, že start série na ledě soupeře nepovažuje jako nevýhodu. Hradec Králové 19:58 3. dubna 2023

Hradecký obránce Bohumil Jank se těší na semifinálovou sérii proti Vítkovicím | Zdroj: Profimedia

Ukázaly Vítkovice v zápasech proti Kometě to, co od nich očekáváte?

Myslím si, že jo. Nepředvádí nic extra lepšího než v základní části, ono to ani v play-off moc nejde, aby se najednou změnil herní systém týmu a začal hrát jinak. Hráči to mají pod kůží a hrají jedno a to samé celý rok. Maximálně něco změní v detailech v přesilovkách, pokud se jim nebude dařit.

Můžete potvrdit, že pokud má hráč v play-off drobnou bolístku, tak přesto do zápasu nastoupí?

V play-off se neuhýbá doleva a doprava. Jde se i přes velkou bolest, je to krásné. Baví mě, co dokáže náš doktor vymyslet v tom, že mě pustí do zápasu.

Začínáte sérii na ledě soupeře, je to jedno?

Případná výhoda to je pro rozhodující sedmý zápas. Jinak by neměl být extrémní rozdíl v tom, jestli se začíná doma nebo venku.

Severní Morava a Východní Čechy, tak se to letos sešlo v semifinále..

Je to pěkně rozložené. Věřím, že tým má vnitřní sílu postoupit dál a pokračovat. Celý mančaft i město cítí, že letos můžeme dosáhnout na úspěch.

Fanoušci hodně mluví o případném východočeském derby ve finále. Jak to vnímáte?

Měli jsme sešlost s fanoušky, kde jsme se bavili o tom, že to mohlo vyjít už v semifinále. Nedokážu si představit, co by se dělo, pokud dojde k souboji ve finále. Na Hradubické by se vykopal příkop a kontrolovala auta. Kdyby se to stoprocentně sešlo, tak by to byla hokejová válka.

