Fantom play-off Kacetl v bráně zase deptá útočníky. Klíč k úspěchu vidí v nastavení hlavy a týmové hře

Začne jaro, hokejové play-off a hokejový brankář Třince Ondřej Kacetl se dostane do skvělé formy. Tak by se daly popsat poslední tři roky v podání rodáka ze Znojma. Vychytal poslední dva ze tří mistrovských titulů Třince za sebou a teď dostal Oceláře do semifnále přes Spartu. Třinec 19:35 30. března 2023

Před třemi roky přitom Kacetlova kariéra upadala pomalu do zapomnění. Těžko sháněl extraligové angažmá, v prvoligovém Přerově moc neuspěl a pak přišel na výpomoc Frýdku-Místku, farmářskému týmu Třince. A pak to přišlo: v play-off zaskočil za nemocného Štěpánka a začal si ve vyřazovacích bojích budovat pověst hráze.

„Nevím, snažím se chytat pořád stejně. V play-off je to samozřejmě trochu jiné, pomůžou vám víc ostatní kluci, protože se hraje více týmově než v základní části. Skáčou do střel po hlavě, jsou zmordovaní a já obdivuji, co všechno s tou svou papírovou výstrojí pochytají. Bez nich bych to nezvládl a oni by to nezvládli beze mě. To je ta týmová hra,“ říká před startem semifinálové série v Pardubicích Ondřej Kacetl.

V play-off prostě Oceláři najeli na úspěšný mód pečlivé defenzivy a přešli už přes Litvínov i Spartu.

„Organizace hry, výborná defenziva.. všichni jsme šli za tím, o čem víme, že funguje. Kluci to zvládli dozadu fantasticky, moc jim děkuji,“pokračuje Ondřej Kacetl.

Nejhůře mu bylo ve čtvrtfinále proti Spartě v pátém utkání ve druhé třetině. „Když měli čtyři přesilovky za sebou, myslel jsem, že tam pojdu. Naštěstí jsme toho hodně zablokovali, ale byla to možná nejnáročnější třetina v kariéře.“

Sám vlastně neví, co ho při vysoké zátěži na ledě po utkání nejvíce bolí. Soupeře deptá dobrým pohybem, čtením hry a také nesmírnou koncentrací.

„Musíte vědět, kdy hlavu na zápas nastavit. Mimo zápas je třeba vypnout a neřešit hokej. Je náročné, ale zkrátka musíte vědět v jaký čas se přesně nastavit hlavou na utkání,“ říká Kacetl.

Od neděle se postaví v semifinále play-off jednomu ze svých bývalých týmů - vítězi základní části Pardubicím. To byl jeho poslední extraligový zaměstnavatel před Třincem.

„Je to určitě adept na titul, vyhlašovali to před sezonou, mají výročí. Mají perfektní hráče a síla týmu je obrovská, takže do toho musíme jít s velkou pokorou. Budeme makat a snad to zvládneme,“ doplňuje Ondřej Kacetl, který v play-off už vychytal 11 čistých kont, z toho 10 v posledních třech sezonách za Třinec. A už jen dvě mu chybí k absolutnímu rekordu české extraligy, který drží Roman Málek.