Začíná boj o extraligový titul, favorité jsou Pardubice a Sparta. ‚Chci vidět tvrdou hru,‘ přeje si Hadamczik

Začíná boj o Masarykův pohár pro vítěze hokejové extraligy. O 15 kilogramů vážící trofej se hraje od roku 2014 a zatím ji dokázalo vyhrát pět klubů. Hned čtyřikrát to byli hokejisté Třince, kdo ji pozvedli nad hlavu.

Osm týmů rozehraje předkolo play-off hokejové extraligy. Podle bookmakerů ale mezi nimi není tým, který by měl bojovat o titul.

„Nevím, co na to říct. Tohle se těžko popisuje, čtyřikrát po sobě, v dnešní době, to je opravdu neskutečné,“ říkal po loňském titulu třinecký kapitán Petr Vrána.

Třinec i letos patří mezi favority play-off, ještě více šancí ale dávají bookmakeři dvou nejlepším celkům po základní části.

„Jsou to Pardubice, podobně jako loni s kurzem 2,25. Dalším favoritem je Sparta Praha s kurzem 3,40. Ty kluby, které podle názoru bookmakerů mají nejmenší šance na zisk titulu, jsou Karlovy Vary a Plzeň s kurzem 120 respektive 130:1,“ říká Václav Sochor z Tipsport a podobně je to i u ostatních sázkových kanceláří.

Jestli jejich předpovědi budou shodné s realitou, se dozvíme nejpozději 28.dubna, kdy je naplánováno případné sedmé finále.

Ve středu ale odstartuje teprve předkolo play-off a očekává se, že stejně jako základní část, která byla druhou nejsledovanější v historii, přilákají zápasy do ochozů zimních stadionů velký počet fanoušků.

Zápasy si nechce nechat ujít ani prezident hokejového svazu Alois Hadamczik. „Těšil jsem se celou ligu, protože soutěž má dobrou úroveň. Chodí hodně lidí, což je dobré. Chci vidět dobrý hokej, ale chci vidět tvrdou hru, méně agresivity a sprosťáren,“ přeje si Alois Hadamczik.

Už ve středu se může vydat na jeden ze čtyř stadionů, kde se rozehraje předkolo play-off duely Litvínov – Plzeň, České Budějovice – Karlovy Vary, Hradec Králové – Vítkovice a Liberec – Olomouc.

Předkolo se znovu bude hrát na tři vítězná utkání, další série už na čtyři. Dojít může i na samostatné nájezdy, ale pouze v prvních čtyřech duelech série.

„Od pátého utkání, ať v předkole, tak od čtvrtfinále dál se hraje nekonečné prodloužení do rozhodnutí,“ vysvětluje ředitel extraligy Martin Loukota.

Pro vysílání Radiožurnálu Sport se nic nemění, stejně jako v základní části nabídne utkání v přímých přenosech na internetu. Stanice Radiožurnálu Sport pak z každého hracího dne nabídne pořad S mikrofonem za hokejem.