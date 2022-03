Hokejisté Třince vykročili za obhajobou titulu vítězně, Vítkovice jim nedaly ani branku

Třinečtí hokejisté vykročili v úvodním utkání čtvrtfinále play off za obhajobou titulu výhrou 3:0 nad Vítkovicemi. Skóre otevřel Andrej Nestrašil v polovině utkání a Tomáš Kundrátek zvýšil ve 39. minutě. Zisk prvního bodu zpečetil Miloš Roman při hře hostů bez brankáře. Gólman Ondřej Kacetl začal play off stejně, jak jej loni zakončil - čistým kontem. Série bude pokračovat v neděli v Třinci od 18.00. Třinec 21:19 19. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zleva brankář Vítkovic Aleš Stezka, Patrik Koch z Vítkovic a Michal Kovařčík z Třince | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: ČTK

Druhý třinecký brankář Marek Mazanec odchytal v základní části o několik zápasů více než Kacetl, který ale vychytal minulý rok titul a v základní části ovládl statistiky dvou nejsledovanějších gólmanských statistik.

Hosté, kteří hráli bez kapitána Poláka, jej v úvodní třetině moc neprověřili. Vítkovičtí vyslali jen jednu střelu, přesto mohli vést. Kovář ale dopravil puk do branky po klaksonu, což rychle potvrdila i kontrola u videa.

Ani domácí se do výraznějších šancí nedostávali. Proti střele Ondřeje Kovařčíka v přečíslení se rychle přesunul brankář Stezka.

Na začátku druhé třetiny Kacetl vykopl gólový pokus Fridricha a poté už převzali otěže Oceláři. Vynutili si tlak, závary i dvě přesilové hry, ve kterých se Stezka zaskvěl zejména proti zakončení osamoceného Marcinka.

Pomohl mu Plášil, který odpálil volný puk v brankovišti do bezpečí. Stejný hráč ale vyhodil o chvíli později kotouč z vlastního pásma mimo hrací plochu a nabídl domácím 38 sekund dlouhou výhodu dvou mužů v poli.

Kritickou situaci Vítkovice ustály, ale v dohrávané početní převaze se už změnilo skóre. Svačina trefil Nestrašila, který doklepl puk do prázdné branky. Poté Třinec podržel Kacetl. Nejdříve reflexivně zareagoval na teč spoluhráče Kundrátka a do lapačky ukryl i bekhend Bittena z hranice brankoviště. Domácí ještě před druhou sirénou odskočili, poté co Kundrátkova rána zpoza pravého kruhu skončila v brance.

Úvod třetí třetiny se nesl v duchu dobývání třinecké branky, ale hosté toho moc nevymysleli. Postupem času se hrálo častěji v obranném pásmu hostů, jejichž naděje dlouho držel Stezka. Vítkovičtí se odhodlali dvě minuty před koncem ke hře šest na čtyři, ale Vrána po návratu z trestné lavice uvolnil Romana, který dal razítko na první bod Třince v sérii.

Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 1. zápas:

HC Oceláři Třinec - HC Vítkovice Ridera 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 31. A. Nestrašil (Svačina, M. Doudera), 39. Kundrátek (D. Musil, A. Nestrašil), 59. M. Roman (P. Vrána, Hrehorčák). Rozhodčí: Šindel, Veselý - Šimánek, Zíka. Vyloučení: 2:3. Využití: 1:0. Diváci: 4717.