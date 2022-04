Hokejisté Boleslavi si stěžovali na vítězný gól. ‚Rozhodčí to uznal,‘ reagoval kouč Třince Varaďa

Ani osmdesát minut nestačilo hokejistům Třince a Mladé Boleslavi ve druhém semifinále play-off extraligy ke vstřelení gólu.

Po prodloužení rozhodly až samostatné nájezdy. V šesté sérii druhým proměněným rozhodl Vladimír Svačina, ale hosté si stěžovali, že při kličce gólmanovi udělal pohyb pukem zpátky a gól tak neměl platit.

„Regule říkají, že se kotouč vrátit zpátky, že musí být ve směru dopředu. Bohužel se tam vrátil zpátky a to se nám nepozdávalo,“ říkal po utkání trenér Mladé Boleslavi Radim Rulík.

Svačina při nájezdu od levého mantinelu musel reagovat na skok vpřed po břiše brankáře hostů Gašpera Krošelje a vyhýbal se natažené hokejce.

„Nechci spekulovat, jestli jsem udělal pohyb dozadu nebo ne, od toho jsou tady jiní. Já se vyhýbal jeho hokejce mojí hokejkou, že jsem dělal pohyb dozadu. Když míchám s pukem, tak taky míchám dopředu dozadu a podle mě se to může. Za mě to byl gól, ale jistý si nejsem, to bych kecal.“ Nechtěl být v soudech jednoznačný vítězný střelec Vladimír Svačina.

Třinec má jasno

To domácí kouč Václav Varaďa shodil bublající téma ze stolu.

„Rozhodčí uznal gól, nám to dalo vítězství. Já jsem za to rád. Vláďa to udělal velmi dobře, rozhodčí to uznal a je konec zápasu,“ okomentoval situaci Varaďa.

Podobně k záležitosti, kterou už nejde vráti zpět přistoupil slovenský útočník Mladé Boleslavi Miloš Kelemen.

„Uznali ho, tak asi měl platit. My s tím nic už neuděláme, musíme se s tím smířit a připravit se na další zápas,“ popsal Kelemen.

Každopádně trenér Rulík i generální manažer Tůma trousili mezi novináři po zápase uštěpačné poznámky.

Jestli vznesou nějaký oficiální protest však trenér Rulík netušil. „Já tohle neřeším, to řeší sportovní manažer a ředitel, takže uvidíme.“ Uzavřel druhé utkání Radim Rulík. Teď se série ve čtvrtek a v pátek přesouvá do Mladé Boleslavi.