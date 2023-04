Třinec obrat proti Pardubicím nedotáhl, hosté díky výhře 5:3 vybojovali sedmý semifinálový zápas

Hokejisté Pardubic odvrátili konec sezony, na ledě Třince zvítězili v semifinále play-off 5:3 a vynutili si sedmý duel v sérii (3:3). Dynamo zaskočilo obhájce titulu v první třetině, kdy v úvodních třinácti minutách vstřelilo tři góly. Třinec ve třetí třetině mohutně dotahoval a snížil na 3:4, finální skóre ale stanovil střelou do prázdné brány Lukáš Radil. Sedmý a rozhodující zápas série se odehraje v pátek v Pardubicích. Video Třinec 19:40 12. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Marcinko a Tomáš Zohorna v souboji před bránou Romana Willa | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: ČTK

Prohra by pro Pardubice znamenala konec sezony a s tímto vědomím očividně Východočeši do zápasu na půdě úřadujícího mistra vstoupili, zažily totiž nejpovedenější třetinu v sérii. Přitom byl Třinec v 2. minutě milimetry od toho, aby šel do vedení, ale Libor Hudáček v přesilovce napálil břevno.

Na druhé straně se o minutu později skóre už měnilo, nenápadný pokus Ondřeje Vály od modré zaplul se štěstím za záda brankáře Ondřeje Kacetla - 0:1.

Další minuta, další gól - Peter Čerešňák se zmocnil puku na své třetině, vyvezl ho do protiútoku, předložil ho před bránu Danielu Rákosovi a byl z toho další šok pro domácí.

Dynamo dnes nenechává nic náhodě! Daniel Rákos trefil přesně horní růžek a Pardubice čítají už dvoubrankové vedení! ⚔️ #TRIPCE #TELH pic.twitter.com/m9Cq1TX6ck — Tipsport extraliga (@telhcz) April 12, 2023

Výkon Pardubic rostl, začaly být v pásmu soupeře nebezpečnější a brankář Kacetl měl stále více práce. Puk ale gólman z brány lovil ještě jednou, pohlednou akci Dynama zakončoval Jan Košťálek a po teči Tomáše Vondráčka už hosté vedli třígólovým rozdílem.

Tomáš Vondráček tečoval střelu Košťálka od modré čáry a Dynamo jde do trháku! #TRIPCE #TELH pic.twitter.com/pdmxPcPKfF — Tipsport extraliga (@telhcz) April 12, 2023

Po pauze dostal v brance domácích šanci Marek Mazanec, který měl o poznání klidnější začátek třetiny než Kacetl, hra se v ní poprvé přerušila až po 6 minutách. Pořádně se zapotil až při přesilovce Pardubic, kdy ho jednou podržela i tyč.

Když už se zdálo, že druhé dějství skončí za stavu 0:3 ztratili Oceláři puk v nebezpečném prostoru, čímž nabídli hostům přečíslení 3 na 1. Zkušený Tomáš Zohorna potvrdil, že taková příležitost se v play-off neodmítá a zvýšil na propastných 4:0.

Robert Kousal v úniku přihrál na Tomáše Zohornu a ten to trefil výborně! #TRIPCE #TELH pic.twitter.com/gp41Ij2z4Y — Tipsport extraliga (@telhcz) April 12, 2023

Až v poslední dvacetiminutovce se Třinec dočkal gólů. Libor Hudáček skvělým způsobem udržel na zádech Zohornu, projel ladně pásmem a předložil puk Adamu Smithovi, který akci zakončil - 1:4.

Skvělá práce Libora Hudáčka a první gól v #TELH Adama Smitha! #TRIPCE pic.twitter.com/REqvrCVhLy — Tipsport extraliga (@telhcz) April 12, 2023

Domácí publikum cítilo šanci na obrat. Zákroky Romana Willa proti sílícímu tlaku úřadujících mistrů nestačily a Werk Arena se mohla v 51. minutě opět radovat - tentokrát se trefil po individuální akci Hudáček.

Často až drtivá převaha Ocelářů nechávala vynikat především Willa. Ten si poradil se zakončeními Marka Daňa i Andreje Nestrašila. Když už ale Dynamo přežilo další přesilovku, rozhodčí dali zápasu novou zápletku. Podle videa odhalili, že se před jedním z Willových zákroků dostal kotouč už za čáru a branka Nestrašila byla zpětně uznána - 3:4 a velké drama 6 minut před koncem.

Pardubice ale klinickou smrt přežily a minutu před koncem využily toho, že domácí hráli bez brankáře. Kousal těžil laciné ztráty Třince, posunul puk na Lukáš Radil zakončil do odkryté klece.

HC Oceláři Třinec - HC Dynamo Pardubice 3:5 (0:3, 0:1, 3:1) Branky a nahrávky: 44. Smith (L. Hudáček, Marinčin), 50. L. Hudáček (Čukste), 54. Nestrašil (Marcinko, M. Růžička) - 4. Vála (R. Kousal, T. Zohorna), 5. Rákos (Čerešňák, Říčka), 14. Vondráček (Košťálek, Paulovič), 39. T. Zohorna (R. Kousal), 59. Radil (R. Kousal). Rozhodčí: Jeřábek, Pražák - Ondráček, Rampír. Vyloučení: 3:5. Využití: 1:0. Diváci: 5400 (vyprodáno). Stav série: 3:3.